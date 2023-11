"Está jodido": Lionel Scaloni se pronuncia sobre el positivo para doping de 'El Papu' Gómez.

Esto le supondría una sanción de dos años sin jugar, y según la versión del 'Papu', fue consecuencia de haber tomado un jarabe para la tos de sus hijos, que contenía una sustancia prohibida que no comunicó a los médicos del conjunto hispalense, en el que militaba entonces, y cuyo positivo él conoció durante el Mundial de Qatar 2022.

Según publicó el diario deportivo Olé, tras conversar con Gómez nada más conocerse la sanción, dijo que en aquel momento sintió "temor e incertidumbre", pese a la "alegría" de haber ganado el Mundial bajo la dirección de Lionel Scaloni.

También aclaró que "esto no tuvo nada que ver con su ausencia en las convocatorias" posteriores de Argentina, en referencia a que no jugó ni los amistosos posteriores a Qatar 2022 ni los encuentros de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

"No quiero retirarme de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros y jugar con Monza. Acá, dándole batalla, voy a seguir entrenando solo. Ojalá que mis abogados y allegados puedan solucionar el tema", publicó el porteño en un comunicado.