A Jhon Pérez le ‘seduce’ volver al Atlético Bucaramanga

Hasta el momento no me han llamado.

Tengo unas posibilidades por fuera y acá en Colombia. Estoy esperando que me den respuesta. Igual me estoy moviendo, trabajando en un personalizado y a la espera de tomar la mejor decisión.

Didier Saúl Niño Albarracín, estadígrafo del equipo santandereano, confirmó que Jhon Pérez es el máximo goleador nacido en esta región en el Atlético Bucaramanga. Pérez ha marcado 52 goles, sumando todas las competencias (Liga, Torneo y Copa BetPlay) en las que ha participado.

¿Y si lo llaman está listo para aportarle al equipo?

Sí, claro. Primero hablaremos sobre lo económico y la propuesta que tengan. Si estamos de acuerdo en ambas partes, lo haremos.

¿La salida de Sherman Cárdenas le genera una necesidad al equipo, le gustaría ponerse la ‘10’?

Sería una linda oportunidad. Ya está (Javier) Reina, que es un volante. Igual yo puedo jugar como extremo o como volante ‘10’, sería una pelea sana si se da la oportunidad de llegar. Ojalá pueda seguir marcando goles y batiendo récords, a pesar de todos los que llevo, ya son dos años por fuera, y quiero subir ese récord y (me gustaría) dar alegría a la ciudad.

¿Qué le gustaría decirle a los aficionados del Atlético Bucaramanga?

Que hay Jhon Pérez para rato. Si se da la oportunidad de llegar a la institución, siempre voy a entregar el 100%, un compromiso grande con la afición y la ciudad, de soñar cosas grandes y poner la primera estrellita al escudo. Siempre pongo todo en manos de Dios y si se da pues bienvenida, y a trabajar fuerte para hacer goles y dar alegría.

Lea también. Conozca a los futbolistas santandereanos que fueron citados a la Selección Colombia Sub-15

¿Cómo terminó su relación con Óscar Álvarez, el máximo accionista del equipo?

Gracias a Dios muy bien. Creo que lo primordial cuando salí es que él (Óscar Álvarez) me dijo que las puertas estaban abiertas para mí y es muy bonito escuchar esas palabras hacia mí.

¿Qué balance le dejó su paso por el fútbol boliviano?

Muy bonito, muy amañado pero lastimosamente no se pudo seguir, porque al dueño le cerraron dos empresas y tuvo que reducir nómina.

¿Y no hubo posibilidad en otro equipo de ese país?

Sí hubo, pero hay equipos que han estado mal en el tema económico. Entonces llegar a esos equipos va a ser complicado, porque tenía compañeros que me decían que llevaban seis o siete meses sin recibir un sueldo, y yo con familia no puedo ir a un equipo así.

Lea también. Llegaron las nuevas incorporaciones del Atlético Bucaramanga

¿Se ha venido acondicionado físicamente con Financiera Comultrasan, cómo ha sido ese trabajo?

Se trata de eso, de estar moviéndose, de ir despegando en la parte física, porque lo futbolístico cada quién lo tiene. Sigo trabajando y debo seguir así hasta recibir una respuesta (de algunas de las ofertas que ha recibido).

¿En qué ha cambiado Jhon Pérez desde que se fue hace unos años de Atlético Bucaramanga?

Soy un hombre con más recorrido, experiencia, más maduro y centrado en sus cosas. Como siempre, soy una persona humilde, que me gusta colaborarle a la gente, alegre, feliz y el mismo que le gusta dar alegría y hacer goles bonitos.

¿Va a jugar en el Torneo de la Cancha Marte?

Me han invitado varios equipos, pero he dicho que no. Prefiero descansar y trabajar aparte.