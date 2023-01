Santandereana Adriana Ojeda calificó como “un paso importante” su llegada al fútbol argentino

Con pasado en Real Santander, Junior y Millonarios, Adriana Ojeda vestirá una nueva camiseta en su carrera en el fútbol: la de Ferro Carril Oeste, en Argentina.

“Ferro Carril Oeste es un equipo bastante tradicional en Argentina, con un proyecto que su único objetivo es estar en los primeros puestos, pelear la clasificación a la Copa (Libertadores) y es algo bastante atractivo para mí. Es un reto en una liga diferente, quiero aportar mi experiencia, aprender de una liga que se vive con mucha pasión”, manifestó Ojeda, quien aseguró que está “feliz” por su llegada al cuadro argentino.

La delantera santandereana, de 25 años, viene de jugar en el Santa Teresa de Badajoz de la segunda división de España y ahora llega a Ferro para aportar todo el talento que tiene en sus botas.

“Mi paso por España fue un marcaje importante que dio a conocer más mi carrera, era un paso por una liga europea que anhelaba mucho. Llegar acá a Argentina es un paso muy importante, una liga diferente a la colombiana y la española. Es bastante exigente, se vive el fútbol de una manera inexplicable, que pocos lo vivimos. Estar acá es un paso grande para mi carrera, para crecer como persona y futbolista, y me va a llevar a ser mejor”, agregó la talentosa delantera.

Más responsabilidad

Al ser una de las extranjeras del plantel, Ojeda sabe que va a tener “mayor exigencia” en la temporada, pues se espera que ella marque la diferencia.

“Es una satisfacción tener esa exigencia. De mí solo pueden esperar mucho trabajo y dedicación. Voy a aportar lo que más pueda para el beneficio del grupo. Mis objetivos son grupales, lo individual llegará muy alto, dependiendo de los pasos que demos como equipo en todo el torneo”, afirmó la goleadora.

Ojeda, que debutó en el profesionalismo con Real Santander, contó que la recibieron de manera “increíble, no me lo esperaba. Me siento feliz, como una más del grupo”.

La delantera ‘hormiguera’ comenzará entrenamientos este martes y luchará por ganarse un puesto en la titular.