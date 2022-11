A los santandereanos no los dejan ser profetas en el Atlético Bucaramanga

Dicen que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo y para el caso de Atlético Bucaramanga cada vez se hace más evidente.

El mediocampista santandereano Auli Oliveros, quien no tuvo la continuidad suficiente en el cuadro ‘Leopardo’, en la actualidad es la gran figura de Águilas Doradas, escuadra que está muy cerca de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II de 2022.

“Fue una experiencia bonita jugar en el Bucaramanga porque alcancé a debutar con el equipo del que soy hincha, al que amo, pero por razones extrafutbolísticas no se llegó a un acuerdo con la gerencia en ese entonces. Yo nunca pedí más dinero, como mucha gente pensó, eran otras cosas. Me tocó salir, pero sí falta que apoyen más al jugador santandereano en el Atlético Bucaramanga”, reconoció Auli.

El bumangués, de 21 años, marcó un golazo este sábado en la noche, en el enfrentamiento de la tercera fecha del Cuadrangular B entre el conjunto ‘dorado’ e Independiente Medellín.

Transcurría el minuto 52 cuando Auli recibió el balón a 30 metros de la portería del ‘Poderoso de la Montaña’ y, con un potente remate de pierna izquierda, decretó el 1-0 que dejó a su equipo con nueve puntos de nueve posibles, en el primer puesto del Grupo B de los cuadrangulares semifinales.

Una anotación que, además, le permite a los antioqueños superar en la tabla de la reclasificación a Atlético Bucaramanga, que soñaba con avanzar a un torneo internacional, pero que la eliminación prematura del certamen lo aleja del acceso a la Copa Sudamericana 2023.

Auli es uno de muchos ejemplos de futbolistas santandereanos que no encuentran las oportunidades en el Atlético Bucaramanga y, por fortuna, su talento los lleva a triunfar en otros elencos.

“El problema siempre ha sido el apoyo. Hay exceso de talento, pero falta gente que crea en eso. A los jugadores les toca solos, no los ayudan, es muy duro. Hablo con compañeros y lo único que me dicen es que quieren irse, cuando debería ser al contrario y tendrían que querer estar allá. Pero no es culpa de ellos, lo es de las personas que tienen los recursos, pero que solo quieren lucrarse ellos mismos. Ojalá algún día se pueda cambiar eso”, dijo Auli.

Actualmente hay varios jugadores de la región que militan en otros clubes y que, incluso, no llegaron a actuar en el Bucaramanga o simplemente estuvieron pero jamás recibieron la oportunidad.

Algunos de ellos son Joel Contreras, Efraín Navarro, Daniel Mantilla, Eduard Atuesta y Daniel Pedrozo.

Son vivos ejemplos de que en Santander existen jugadores de muchas condiciones, pero Atlético Bucaramanga no tiene la política de apostar por las divisiones menores.