“A ningún futbolista ha beneficiado esta para”, Macnelly Torres

El talento de Macnelly Torres tiene ilusionados a los aficionados de Alianza Petrolera.

A pesar de que el volante solo alcanzó a jugar 35 minutos con el equipo, antes de que se suspendiera la Liga BetPlay, son muchos los que anhelan el regreso de la competencia para volver a ver la ‘magia’ de Torres.

El volante tiene contrato hasta diciembre y, ayer en rueda de prensa, aseguró que una vez vuelva todo a la normalidad y se puedan entrenar, entonces se sentarán a hablar con los directivos de la ‘Máquina Amarilla’.

“Sabemos que lo de la pandemia hizo que todo tomara un giro distinto. Contractualmente tuvimos que llegar a unos acuerdos. No es un secreto para nadie, ni en todo el país, pues todos los equipos lo hicieron y hasta el momento se han cumplido estos acuerdos. Cuando reinicien los entrenamientos presenciales, tendré la oportunidad de sentarme con el presidente (Carlos Orlando Ferreira), mirar cómo es la situación y tomar una decisión. Siempre he estado abierto a cualquier situación. Quiero dejar claro que el contrato va hasta diciembre y que ambas partes nos hemos colocado de acuerdo en cuanto a los giros que ha tomado esto”, manifestó.

No está preocupado

La pandemia del COVID-19 obligó a suspender la competencia, hace más de tres meses. Ahora, a falta de una firma, los protocolos de bioseguridad están a un paso de ser entregados a los clubes del fútbol profesional para que los jugadores regresen a entrenamientos, siempre cuidando su salud.

Esto tiene tranquilo a Torres, quien reveló que no tiene “ninguna preocupación, pienso que si vamos a reiniciar es porque los protocolos van a estar estipulados. Me imagino que se harán algunas pruebas. En cuanto a la parte deportiva, no hemos parado, hemos venido entrenando a las órdenes del cuerpo técnico. Va a haber un tiempo prudente para estar en cancha, volver a nuestro entorno y ya iniciar lo que es los partidos del campeonato. Esperemos que, como se está pronosticado, se hagan las cosas, y seguro no tendremos problemas mayores”.

Macnelly agregó que el equipo va “a llegar muy bien físicamente al reinicio del torneo” y destacó el buen trabajo que ha realizado el cuerpo técnico del equipo, en cabeza del técnico César Torres.

“Creo que este es un momento de oportunidad para que algunos mantuvieran, por lo mínimo, la parte física y si hay equipos que no hicieron este trabajo, seguro que les va a costar apenas reiniciemos, porque ya son varios meses sin estar en una cancha. Esperemos que si nosotros, que hemos hecho el trabajo, podamos sacar ventaja”, afirmó.

Macnelly explicó que la pandemia lo “perjudicó”, ya que había acumulado varios entrenamientos con el equipo y estaba listo para jugar los 90 minutos.

“Nos ha tocado entrenar en balcones de apartamentos, a veces en la calle, en diferentes circunstancias que no son las habituales en nuestro deporte. Creo que a ningún futbolista ha beneficiado esta para, a no ser que tuviera una lesión muy larga y que esto lo ayudara a compensar un poco de tiempo y le permitiera estar en el torneo”, dijo.

No se va a Nacional

Torres, quien se mostró tranquilo ante la situación que se vive, explicó que su cabeza está con la ‘Máquina Amarilla’ y descartó, al menos por ahora, su regreso a Atlético Nacional.

Finalmente, el volante se refirió a lo que está viviendo todo el planeta y la difícil situación de algunas personas y afirmó que “uno tiene que colocarse en los zapatos de todas las personas. Sabemos que hay gente con mucha necesidad, que realmente llega un momento en el que la situación no da para más. Mi consejo es que traten de cuidarse, para que el virus no se propague más. En la medida de que el fútbol se reinicie, creo que la gente se va a pegar a los televisores”.