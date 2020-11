¿A qué se debe la poca presencia de jugadores santandereanos en las finales de la Liga BetPlay?

Las finales de la Liga BetPlay se pusieron en juego con una baja representación del fútbol santandereano, debido a que los clubes de la región no clasificaron y los futbolistas que están en otras escuadras no lograron avanzar.

Únicamente tres jugadores, Sherman Cárdenas y Michael Rangel, en Junior; y Luis Delgado, en Pasto, hacen parte de la Tierra del Cañón del Chicamocha en los cuartos de final.

¿A qué se debe esta situación? Para Óscar Vesga, entrenador santandereano, hay aspectos por mejorar en la formación.

“Es muy preocupante el escenario presentado, además de que Lucho está sobre los cuarenta años, y Michael y Sherman sobre los treinta. Debemos seguir proyectando lo que viene planificando nuestro trabajo; creemos se está improvisando mucho en la estructura de la base, no hay proyección clara en el tema de las divisiones menores de los equipos de la región, es un momento indicado para replantear, saber que la situación financiera de los clubes esta golpeada y es la oportunidad para poner a los jugadores de la región”, indicó Vesga.

No obstante, para Jaime Ordóñez, directivo del fútbol de Santander, lo que hace falta “es resaltar lo que tenemos, incluyendo a los medios de comunicación, porque el año pasado los goleadores de la A y la B fueron santandereanos, con Michael Rangel y Sebastián Herrera. Tenemos muy buenas escuelas de fútbol. Además tenemos alrededor de 40 futbolistas en el fútbol profesional sumando la A y la B y otras Ligas”.

Ordóñez destacó, entre otros, a Sebastián Herrera, en Ecuador; Eduard Atuesta, en Estados Unidos, Daniel Mantilla; en Patriotas, Freddy Flórez, en Alianza Petrolera; y a John Pérez y Johan Caballero, del Atlético Bucaramanga.

Lea también. Crece la inestabilidad en el Atlético Bucaramanga

A la hora del protagonismo, en la actual temporada las flojas campañas de Bucaramanga y Alianza Petrolera impidieron tener a más santandereanos en las finales, mientras que en las demás escuadras fueron pocos los que sobresalieron.

“Nos extrañamos de que tanto Alianza y Bucaramanga quedan por fuera, porque no se ha formado un grupo fuerte, no ha tenido un apoyo tanto en la parte dirigencial como en el aspecto de manejo del técnico, que es fundamental para un equipo de fútbol. Falta liderazgo en la parte directiva y también de entrenadores”, dijo Adolfo León Holguín, entrenador santandereano.

Eduardo Villamizar, dirigente de Santander, señala que parte de la responsabilidad de que no existan más santandereanos en la Primera División y en Selección Colombia recae en los directivos.

“Desafortunadamente no existen directivos profesionales, directivos que conozcan toda la parafernalia del fútbol. Si el equipo principal de la región es Bucaramanga y no tiene claro que es más importante la cantera que la profesional, es muy difícil. El problema es que no tienen claro que es lo que tienen que hacer para formar jugadores”, dijo Villamizar Mutis, quien también valoró que la mayoría de los futbolistas profesionales de la región surgieron de Real Santander.

Mientras tanto, Germán Wandurraga, por varios años entrenador de la Selección Santander Juvenil, aseguró que “la ausencia obedece en primera instancia a la falta de oportunidades en los equipos profesionales de la región, primordialmente Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera. Los directivos no creen en los futbolistas Santandereanos y no es prioridad para ellos invertir en Divisiones Menores. De otra parte, debido a la falta de oportunidades los padres de familia y deportistas consideran erradamente que lo mejor es buscar oportunidad en equipos de otras regiones”.