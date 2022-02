Adriana Ojeda, la futbolista santandereana que pretende brillar en Europa

Los goles y la ‘magia’ que tiene la santandereana Adriana Ojeda en sus guayos se tomaron el fútbol de España, en donde ya se encuentra entrenando y jugando.

La futbolista, que comenzó su carrera en Real Santander y que ha pasado por Millonarios y Atlético Junior, está jugando con el Santa Teresa Badajoz, elenco de la segunda división del fútbol de España.

“Estoy muy contenta. Es algo que siempre había soñado en mi carrera profesional, poder jugar en Europa. Se dio esta linda oportunidad, quise aprovecharla y todo ha salido muy bien hasta el momento”, expresó Ojeda, quien destacó el apoyo de su familia en todos los clubes en los que ha jugado.

Talento de exportación

El buen fútbol que desplegó en Millonarios, su último club, motivó a los directivos del cuadro español para contar con ella.

Ojeda, en entrevista con este medio, reveló que “se había tenido un seguimiento por parte de las directivas del Santa Teresa. Yo estaba en competencia con Millonarios, apenas había iniciado la Liga Profesional (2021), me preguntaron que si podía salir en ese momento del club, pero les dije que tenía un compromiso con ellos y hasta no terminarlo no iba a salir. Tuve una buena temporada con Millonarios y apenas terminé se comunicaron conmigo para venir a España”.

La jugadora, de 24 años, explicó las diferencias que ha notado entre el fútbol colombiano y el del país europeo, y destacó que el de allí es “más rápido, competitivo, potente, con bastante presión, fuerza, bastante atlético y jugadoras con bastante talla, muy técnicas, un fútbol bastante dinámico. Ha sido un cambio muy positivo, mis características me han ayudado a adaptarme rápido a este fútbol y sigo trabajando para acoplarme aún más”.

Sus objetivos

La santandereana afirmó que su primer objetivo en el fútbol español es “sumar minutos” y agregó que sueña con “quedarme en Europa más tiempo y espero poder lograrlo, quiero hacer muchos goles y consolidarme como titular”.

Esto le podría dar la posibilidad de ser llamada para la Selección Colombia de Fútbol de Mayores, que este año disputará la Copa América.

“Mi objetivo principal es brillar aquí, mantenerme y estoy segura que poco a poco se puede obtener esta linda oportunidad. Me encantaría representar al país. Sigo muy tranquila, trabajando para consolidarme en Europa. No niego que me encantaría, pero mi objetivo es ser protagonista aquí y que se presenten las oportunidades. Si llega la oportunidad sería magnífico”, explicó Ojeda, quien destacó que, a pesar de la distancia con su tierra, ha intentando mirar las cosas por el lado amable, “que me va a ayudar a crecer como futbolista y persona”.

Ya debutó

La jugadora santandereana debutó en el empate 1-1 entre el Santa Teresa Badajoz y el Granada.

Allí, la colombiana ingresó en el segundo tiempo y dejó destellos de su gran calidad.

“Enfrentamos al Granada, que también era de primera división, que tiene una gran plantilla, con jugadoras de experiencia y con un estilo de juego conocido desde hace muchos años. Fue un partido difícil. Me encantó que mi debut en Europa fuera ante un rival fuerte, me fue súper bien. Esto nos ayuda a obtener más confianza para los partidos que quedan y ser importante en el grupo”, afirmó.