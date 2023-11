Alberto Gamero se despachó en contra de los jugadores de Atlético Nacional

“A mi modo de ver, lo feo de este partido fue la quemadera de tiempo. Le decía al árbitro que nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas de quemar tiempo y hoy entraba la camilla, no salía el jugador, se tiraban, calambres...”, afirmó el estratega.

“Pero esto es fútbol. La verdad, en una final y más en este partido, no debía pasar esto, pero pasó. Le decía a unos jugadores de Nacional, que son amigos míos: ‘tranquilos que allá vamos a hacer lo mismo’. Pero bueno, así lo quisieron, lo buscaron y consiguieron el resultado, que es un empate”, añadió Gamero.

Para el timonel de los azules su equipo fue superior y quedó “con esa sensación de que regalamos un gol y un penalti. Quisimos y se intentó ganar. Dejamos la serie abierta. Buscaremos el título en Medellín”.

Frente a los errores de su equipo, principalmente de su arquero y sus hombres de ataque al momento de definir, Gamero aseguró que “entramos a la cancha con la intención, siempre, de buscar el resultado. En el fútbol se cometen errores defensivos y ofensivos y esta vez cometimos ambos. Sin embargo, me gustó que, pese a el error, el equipo buscó el empate, no dejó de buscar y sometió a Atlético Nacional. Esa es la sensación que me deja”.

El partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay se desarrollará el jueves 23 de noviembre en Medellín.