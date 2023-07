Alexis Márquez, entrenador de Bucaramanga, reveló sus cartas para enfrentar al alicaído Junior

"Un equipo que necesita resultados es bastante peligroso. De pronto el nivel de estrés que se maneja en esa situación es mucho mayor que cuándo estás con buenos resultados. Son muchas cosas que influyen en el rendimiento del jugador dentro de la cancha. Sean o no sean grandes, los resultados siempre influyen en el rendimiento", dijo Márquez.

En este marco, el entrenador del conjunto santandereano, Alexis Márquez, no se confía y aseguró, en El Alague de Caracol Radio, que un equipo como Junior es bastante peligroso.

Alianza Petrolera vs. Millonarios, duelo llamativo en Barrancabermeja

El director técnico, que en el primer semestre no la pasó bien en el Atlético Bucaramanga, porque no consiguió los resultados positivos, agregó que Junior "es un equipo que necesita una victoria y será un partido muy disputado. Pero se van a encontrar a un Bucaramanga que va a ir a jugar, que no se va a esconder. La idea es ser un equipo ofensivo con la pelota y tratar de sacar el arco en cero".

Al ser consultado por las nuevas incorporaciones, Márquez respondió que "creo que los muchachos han llegado de buena manera, en base a lo que vimos en cada uno de ellos. Tuve la oportunidad de la que directiva me dejara traer a cada uno de ellos y, en cada uno vi algo que nos iba a servir en nuestro estilo de juego. Faltan algunos por jugar, pero lo que les digo es que hay que tener paciencia, esto apenas está comenzando. Todos tendrán la oportunidad de jugar"

El timonel también recordó que encuentra cosas similares entre el Atlético Bucaramanga y el Deportivo Pereira que en su momento dirigió y dejó la base del trabajo que posteriormente le entregaría el título del segundo semestre de 2022 del fútbol colombiano.

“Hay muchos sentimientos parecidos a lo que vivía en el Pereira, entonces creo que no soy ajeno a esto. Desde que uno trabaje bien y la gente esté con uno en las buenas y en las malas, los resultados van a llegar”, afirmó Márquez.