Alexis Márquez seguirá al frente del cuerpo técnico de Atlético Bucaramanga para el segundo semestre de 2023

El gerente deportivo de Atlético Bucaramanga, Gabriel Carrillo, confirmó que el entrenador del conjunto 'Leopardo', Alexis Márquez, seguirá al frente de la institución para la Liga BetPlay II de 2023.

"El entrenador Alexis Márquez está confirmado para el segundo semestre", dijo Gabriel Carrillo.

Por otra parte, de la conformación de la nómina para el segundo semestre del fútbol colombiano, indicó que "se están tocando posiciones donde hay que reforzar la nómina, también se está mirando el tema de jugadores que salen ya sea por el tema de vencimiento de contrato o porque se llegue a un acuerdo, pero cuando tengamos definido se dará la información por los medios del club".

Lea también. Video: ¿Se podría ir Gonzalo Lencina de Atlético Bucaramanga?

Con relación a Gonzalo Lencina, el goleador del equipo con nueve tantos y de quien se ha dicho en algunos medios que se podría ir, Carrillo aseguró que "él (Gonzalo Lencina) tiene contrato con la institución hasta diciembre, es lo único que se puede decir en el día de hoy. El jugador está contento aquí, me ha manifestado que quiere quedarse aquí y ese es el hoy, en la vida todo pasa en cualquier momento, pero el hoy es que está aquí y tiene contrato".

También agregó, al ser cuestionado si el club tiene opción de compra por el jugador, que "según lo que consulté no hay opción de compra para Lencina. Reitero que en cualquier negocio todo puede pasar, pero él está contento aquí y nadie se ha comunicado con el presidente nuestro a preguntar por él, ni nada por el estilo".

Lea también. Estas son las 10 conclusiones que dejó la participación del Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay I de 2023

A la hora de los balances, el dirigente también reconoció la mala campaña. "Siempre he dicho que la vida no es negra, ni blanca, hay grises y nadie puede tapar el sol con un dedo, no se pueden tapar las cosas, no es una buena campaña. Pero pienso que las últimas cinco fechas el equipo mostró otra cara y hay cosas para rescatar y muchas cosas para mejorar".

El plantel de jugadores de Atlético Bucaramanga tendrá unos días de descanso y regresará el 5 de junio para empezar la preparación del segundo semestre de la Liga BetPlay del fútbol colombiano.