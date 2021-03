Alianza Petrolera, a acabar con el mal momento

Cinco meses han pasado desde la última victoria de Alianza Petrolera en la Liga BetPlay, un dato que resume el mal momento de la escuadra ‘aurinegra’, que ahora buscará enderezar el camino de la mano del entrenador Hubert Bodhert.

Son 20 compromisos sin festejar en el certamen nacional, desde aquel ya lejano 19 de septiembre de 2020 cuando doblegó 1-0 a Independiente Medellín en casa, por la novena fecha del campeonato.

El conjunto ‘aliancista’, que recientemente confirmó la llegada del cartagenero Bodhert como entrenador, tendrá un reto difícil teniendo en cuenta que se medirá contra Millonarios, con quien cayó 6-1 en el último enfrentamiento por la Liga.

El cotejo, pactado para hoy desde la 8:00 p.m. en Barrancabermeja, es válido por la fecha once del certamen y Hubert Bodhert no podrá estar desde el banco, debido a que el reglamento indica que un técnico no puede figurar al frente de dos escuadras en un mismo torneo, y él ya dirigió sin éxito a Águilas Doradas.

“Hemos tenido un par de días importantes donde pudimos recuperar el grupo y hemos planificado un partido en el cual podamos ir al frente. Sabemos que Millonarios tiene una nómina importante, pero también creemos que con lo que hemos planificado vamos a tener posibilidades de ir por el partido”, sostuvo Dayron Montesinos, quien hace parte del cuerpo técnico de Alianza.

Mientras que Alianza Petrolera únicamente suma tres puntos en la actual temporada, que lo dejan en el último lugar y con problemas en la tabla del descenso, Millonarios es noveno con 16 unidades y un juego pendiente.

“Sabemos la dificultad del rival que vamos a enfrentar, pero nosotros sabemos que estamos en una posición incómoda y tenemos que sumar de a tres. Hemos analizado lo que realiza Millonarios, pero hemos hecho más énfasis en lo que podemos dar nosotros”, dijo Mateo Palacios, mediocampista de Alianza.