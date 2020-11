Alianza Petrolera, entre los ocho mejores de la Copa BetPlay.

Deportes Tolima, Independiente Medellín y Alianza Petrolera lograron su clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay, luego de ganar sus respectivas llaves frente a Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira y Millonarios, respectivamente.

El primero en encontrar la clasificación fue el cuadro pijao, que se presentó en el estadio Centenario de Armenia para el compromiso pactado por los octavos de final, pero el Cúcuta no podía jugar en esta ocasión tampoco debido al proceso de liquidación judicial en el que se encuentra.

A segunda hora, el Poderoso de la montaña derrotó 0-2 al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, con anotaciones de Yesid Díaz y Bayron Garcés. Hasta el momento es el único equipo, junto con Tolima que clasificó sin jugar, que no define la clasificación desde el punto penal.

El último turno fue para Alianza Petrolera que empató 2-2 con Millonarios. Aunque el cuadro de la capital del país empezó perdiendo con anotación de Diego Cuadros, logró darle vuelta al marcador con Felipe Román y Cristian Arango. Al final, los petroleros alcanzaron el empate en un penal.

Desde los doce paso, fue más efectivo el cuadro aurinegro que erró un solo penal, que fue atajado por Juan Moreno. La figura en la tanda de definición fue Ricardo Jerez, que le tapó su remate a Cristian Arango y Eliser Quiñones, para darle la clasificación a su equipo.

La última destacada campaña de Alianza en la Copa fue en 2013, cuando logró llegar hasta las semifinales.

El último clasificado de a los cuartos de final se conocerá el próximo 25 de noviembre cuando se enfrenten Real San Andrés y Deportivo Pasto, en el estadio Erwin O’Neil, que tuvo que ser postergado por los efectos del huracán en la isla.

Hasta el momento, los enfrentamientos de los cuartos de final son: Medellín vs. Junior, Quindío vs. Alianza Petrolera y Nacional vs. Tolima. La última llave se completará con el ganador entre Real San Andrés y Pasto, que enfrentará al ya clasificado América de Cali.