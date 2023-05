La Dimayor realizó el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2023, que empezarán a disputarse este fin de semana del 20 y 21 de mayo.

En el grupo A quedó instalado Águilas Doradas, como cabeza de zona, junto con Atlético Nacional, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto.

A Millonarios, que quedó como cabeza de grupo en la zona B, lo acompañan América de Cali, Boyacá Chicó e Independiente Medellín.

La primera fecha, que se disputará el 20 y 21 de mayo, arrancará con los juegos Pasto vs. Nacional y Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas, por el grupo A; y Chico vs. América y Medellín vs. Millonarios, por el B.

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares semifinales

Grupo A

Águilas Doradas

Nacional

Alianza Petrolera

Pasto

Grupo B

Millonarios

América

Chicó

Medellín