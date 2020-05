“Ambas partes queremos que esto funcione y seguramente llegaremos a un acuerdo”: Christian Vargas

El arquero Christian Vargas se muestra muy conciliador frente al tema de la acción de tutela interpuesta por el plantel del Atlético Bucaramanga y también con ganas de seguir en el elenco, a pesar de que su contrato se cumple a mitad de año.

Así lo dio a conocer en diálogo con Tro Sports Internacional, donde tocó diferentes aspectos de la actualidad del cuadro ‘Leopardo ’.

Con relación a la acción de tutela, que se instauró luego de que el club suspendió los contratos de los jugadores, indicó que “ambas partes queremos que esto funcione y seguramente llegaremos a un acuerdo”.

Y agregó “yo creo que lo que se presentó fue algo normal de una empresa, simplemente se presentó, era para llegar a unos acuerdos, nosotros como plantel estamos dispuestos a llegar a un arreglo con la parte administrativa, sabemos lo que estamos pasando y lo que tenemos que enfrentar”.

Mientras tanto, frente a la carta de no renovación con el Atlético, aclaró que es algo normal en el fútbol. “La carta de no renovación es un requisito normal, eso no quiere decir que no quiera seguir en el club, estamos a la espera de que la institución hable conmigo”.

También manifestó que “se ha especulado mucho sobre nosotros, que nosotros hemos dañado el ambiente del grupo, pero no es así, estamos a disposición, como jugador y capitán quiero seguir aportando mi trabajo para beneficio del club”, indicó Vargas.

El arquero, de 30 años, con pasado en Atlético Nacional, Rionegro Águilas y Atlético Huila, llegó al conjunto santandereano a mitad de año de 2019 y desde el principio se apoderó del arco, con buenas actuaciones.

El cancerbero, también sueña con el regreso del fútbol, a pesar de los temores naturales por la pandemia.

“El temor va a existir, pero si tenemos en la cabeza claro que el fútbol puede empezar, lo podremos hacer. Tenemos que ser fuertes para no pensar que alguien tiene este virus y ya hemos vivido cosas difícil, cada uno se tiene que responsabilizar de lo que tiene que hacer”.

El portero, además, sostuvo que él y sus compañeros continúan con la preparación física para no perder la forma y llegar en óptimas condiciones al reinició de la Liga BetPlay.