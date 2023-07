América y Nacional se miden en la Copa BetPlay, ¿es el clásico más importante de Colombia?

América de Cali y Atlético Nacional, con novedades en sus nóminas, disputarán este miércoles 26 de julio el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay del fútbol colombiano, encuentro que se disputará a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

En Colombia hay una disputa aún por definir sobre cuál es el verdadero clásico futbolero: Nacional-Millonarios o Nacional América. El primero enfrenta a los dos equipos más ganadores del país, mientras que el segundo a los dos más reconocidos a nivel internacional.

La rivalidad entre Nacional y América surgió en la década de los 80, cuando verdolagas y escarlatas se enfrentaron en las finales de 1981 y 1984, que significaron un título para cada uno. Sin embargo, el América dominó la Liga por cinco años (1982, 1983, 1984, 1985 y 1986), en los que también quedó tres veces subcampeón de la Copa Libertadores (1985, 1986 y 1987).

Nacional respondió a ese dominio con la obtención de la Copa Libertadores de 1989. Además, este partido también ha sido avivado por la rivalidad deportiva entre Antioquia y el Valle del Cauca.

Se han disputado 270 encuentros entre ambos por todos los torneos. Nacional ganó 97 y América 93, además de 80 empates.

En el último duelo disputado en suelo paisa, el 4 de mayo de 2023, el verde ganó por 2-1 con un doblete de Tomás Ángel. Por América descontó Andrés Sarmiento.

El elenco antioqueño llega al compromiso de este miércoles, valido por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, con bajas importantes. La del portero Kevin Mier, quien tiene una fatiga muscular; la de Andrés Román, que ya avanza en su recuperación de la lesión que sufrió el semestre pasado y, tal vez la más importante, la de Dorlan Pabón, su principal figura en lo corrido del año, quien padece una lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

A estas se suma la del capitán Sebastián Gómez, quien finalmente llegó a un acuerdo con el Coritiba de Brasil, equipo que mejoró su oferta para hacerse a los servicios del jugador.

Previo a este compromiso, el técnico William Amaral se refirió a la salida de futbolistas del cuadro verdolaga. “Me preguntaba cuándo termina la entrada y salida de jugadores, porque esto no es bueno para el equipo ni la estabilidad emocional de quienes lo conforman. Si no podemos crear rutinas, no podremos conseguir lo que pretendemos, si hay tantos cambios es muy difícil tener estabilidad”.

El técnico brasileño convocó para este compromiso al refuerzo uruguayo Maximiliano Cantera, y dijo que seguramente le dará algunos minutos ya que viene trabajando muy bien en las prácticas.

Por su parte, el América es el equipo que mejor se ha reforzado para la presente temporada y tendría el debut de Edwin Cardona, además de los posibles regresos de Kevin Andrade y Darwin Quintero. El técnico Lucas González fue claro antes de este partido y evidenció sus intenciones: “Nos tocó comenzar con Nacional, así que tenemos que eliminarlos”.

En encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. con transmisión de Wins Sports +.