Amigos recuerdan grandes momentos con Freddy Rincón.

Jorge Luis Pinto, el técnico y amigo que lo puso a debutar en el fútbol profesional con Santa Fe en 1986, contó una particular historia cuando los dos estuvieron en la plantilla cardenal.

“En una reunión con el grupo de Santa Fe, allá en La Florida, les dije de los objetivos de ese equipo. Y ahí eran Freddy Rincón y diez más, se quedaron todos en silencio cuando les dije eso”, relató.

En ese mismo plantel capitalino, Rincón conoció a Sergio el ‘Checho’ Angulo, con quien jugó en Santa Fe y posteriormente en América.

Recuerda el ‘Checho’ que gozó con Freddy hace poco cuando vieron un capítulo de la serie de televisión ‘La Selección’, donde se recreó la vida varias figuras del fútbol colombiano, entre ellos la de Rincón, y ambos se sorprendieron porque según el guión de la novela, Angulo le coqueteó a su novia de esa época en Bogotá.

“Nos reímos mucho porque según la serie yo me le chupeteaba a la novia de él y se la había quitado. Y yo acá con mi esposa viendo eso nos reímos. Y cuando hablé con Freddy, me dijo: ‘Oye viejo, eso cuando fue’ (risas...)”.

Otro de los que compartió con el futbolista vallecaucano fue Víctor Hugo Aristizábal en Selección Colombia y confiesa el antioqueño que fue un gran soporte cuando ‘Aristi’ llegó al Sao Paulo de Brasil y Freddy ya hacía parte del Palmeiras.

“Yo estaba recién llegado a Sao Paulo y un día los dos salíamos de entrenar con nuestros equipos. Freddy me invitó a una cena y yo me fui en mi vehículo detrás de él. Cuando salimos de cenar, él me dijo que lo siguiera y que me mostraba la ruta para llegar a mi casa. Cogimos una vía de Sao Paulo, que es una de las ciudades más grandes del mundo, yo veía que llevábamos más de una hora de recorrido y vi un aviso vial que indicaba que era la ruta para Río de Janeiro. Lo llamé y me dijo: ‘ay, nos desviamos’. Llegamos a las 4:00 de la mañana a la casa”.