$!Análisis: Atlético Bucaramanga mejora la defensa, pero empeora el ataque

Dayro Moreno acumula siete tantos en el segundo semestre, que se suman a los 13 que concretó en el primero.

Precisamente, el timonel búcaro reconoció que frente al equipo de Manizales “nos faltó mucha creatividad y mucha parte ofensiva para desequilibrar esa doble línea de cuatro que se armó en el segundo tiempo”.

Lea también. En deuda: Atlético Bucaramanga postergó el salto entre los ocho

Justamente, durante esta semana, los trabajos tácticos del Atlético estarán enfocados en potenciar al ataque para lograr un triunfo de visitante ante Cortuluá, que será el rival del 1 de octubre próximo.

Así mismo, el cuerpo técnico aguarda por la recuperación de varios de los jugadores que tienen molestias físicas. “Los ocho días que vienen son importantes para recuperar al equipo, porque no tenemos una nómina amplia, nosotros tenemos inscritos 27 jugadores, y no tenemos esa nómina como para decir, voy a buscar una opción; yo he tenido muchachos de la sub 20 esperando para tener esos cupos para último momento, pero sí es bueno que recuperemos la parte de las lesiones”, explicó el entrenador.

El mérito de Once Caldas

El director de la escuadra de la región también destacó el trabajo de Once Caldas, porque “fue un partido donde hay que darle el mérito al rival porque fue muy aplicado”.

Lea también. Video: “Que la pague el club”, Dayro Moreno sobre la multa de la Dimayor

Efectivamente, para Osma, que tiene al elenco ‘amarillo’ con 18 puntos de 39 posibles, los dirigidos por Diego Corredor “nos analizaron bien y sobre todo en los primeros minutos, porque intentamos salir jugando y perdimos muchos balones, ellos ahí crearon una opción clara a los cinco minutos por una pérdida saliendo; pero después de los 20 minutos se replegaron, hicieron un trabajo táctico bueno”.