"Aquí no manda Dayro Moreno", dijo Pedro Sarmiento, quien explotó en contra del delantero de Once Caldas.

Este tipo de situaciones se repitieron en el partido entre Once Caldas e Independiente Medellín, que terminó igualado 2-2 y donde Dayro marcó de penalti, para completar nueve tantos en esta temporada.

“Aquí no manda Dayro, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él”, aseguró Sarmiento.

Lea también. El entrenador del Sao Paulo reveló las falencias que tiene James Rodríguez

El director técnico del Once agregó: “Yo lo quiero, pero él no puede pasar por encima de nadie, seguramente es una persona impulsiva pero tiene que estar a la altura de convertirse en un buen compañero”.

Once Caldas ha tenido dificultades para acomodarse en la parte alta de la Liga BetPlay, en la que luego de 15 fechas acumula 17 puntos.

Además, el cuadro 'blanco' lucha por conservar la categoría.