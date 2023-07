¡Arde el Junior! Salidas en falso de Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez y fuertes indirectas de Sebastián Viera.

Ahora, la derrota 4-3 ante Cúcuta Deportivo, en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay encendió la polémica luego de diferentes declaraciones del entrenador y también del portero Sebastián Viera.

Por un lado, Viera sostuvo en Espn F90 que “para que las cosas salgan bien debe haber una organización y planificación. Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si tu traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a ‘Juanfer’ debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación en base a él, no se puede traer a la estrella de último. Primero traes la estrella y planificas alrededor, lo mismo es el técnico, que planifica, ve lo que le gusta, su modelo de juego y trae a sus jugadores con base a eso”.

También aseguró que “si yo hubiera estado en el plantel la culpa me la llevaría toda yo. Y también se me culpó, o me pusieron de pretexto cuando estuve en los últimos tres partidos del campeonato, después de la lesión, fue como que el grupo no se vio igual que cuando yo no estaba. Me enteré de lo que se dijo y me dolió”.

¿Salida en falso?

Luego de la derrota ante Cúcuta, Hernán Darío Gómez despertó molestia en los aficionados al sostener que “eso de nóminas es relativo. El fútbol colombiano está muy parejo, los equipos de la B son tan fuertes como los de la A”.

El entrenador, además, espera que exista respaldo para su trabajo al frente del club. “Yo tengo una buena relación con las directivas, tengo un recorrido, respeto todo, las decisiones también las respeto. Confío en el grupo de muchachos que tengo, los resultados no nos han salido. Esperemos que nos aguanten un poco más. Tengo mucho respeto hacia las directivas”, dijo.

Atlético Bucaramanga, el próximo rival

El próximo lunes 31 de julio, Junior recibirá, a las 8:20 p.m., a Atlético Bucaramanga, en juego de la tercera fecha de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano, donde los 'tiburones' no tienen margen de error, ante un Bucaramanga que se encuentra en el primer lugar, luego de ganar los dos partidos disputados.

Junior, en cambio, cayó en las dos presentaciones que suma en el certamen.