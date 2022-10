$!Atlético Bucaramanga, a mantener intacta la posibilidad de clasificación

Para este compromiso, el equipo no podrá contar con Ronaldo Tavera, luego de la tarjeta roja directa que vio en el partido ante Junior. Además, Diomar Díaz continúa en trabajos de recuperación por las molestias en su rodilla y no estaría apto para la cita.

“Nunca hubo problemas personales, tal vez dentro de su esquema de juego no siempre cabía yo. Pero son cosas que ya me han pasado en mi carrera como profesional en otros equipos. Respecto al nuevo técnico, he hablado con él y es un valor anímico extra que él confíe en mí y me considere para ser titular. Sabemos que tiene mucha historia en el club”, afirmó.

Con relación a La Equidad, agregó que es un equipo fuerte y muy físico, que golpea y corta mucho el juego.

“Aveces se dificulta un sistema de juego, porque ellos lo cortan, pero hay que estar atentos a las oportunidades desde la pelota quieta”, agregó.

Para este duelo, Atlético Bucaramanga formaría con Juan Camilo Chaverra; David Gómez, Michel Acosta, Jéfferson Mena, Cristian Blanco; Víctor Mejía, Bruno Téliz, Johan Caballero, Sherman Cárdenas, Gustavo Torres; y Dayro Moreno.