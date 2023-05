Atlético Bucaramanga empató en casa de Boyacá Chicó y llegó a 14 fechas sin ganar.

Atlético Bucaramanga, en un partido donde fue de menos a más, empató 0-0 en condición de visitante ante Boyacá Chicó, en un cotejo correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay I de 2023, que se disputó este domingo en la noche.

El club bumangués, de esta manera, completó 14 fechas sin ganar en el certamen y llegó a 14 puntos, que lo tienen en la penúltima posición, solo por encima del Once Caldas, que tiene dos juegos pendientes.

El equipo 'amarillo' no tenía una racha tan negativa desde 1977, según publicó en su cuenta de Twitter el estadígrafo Didier Saúl Niño.

El primer tiempo

Atlético Bucaramanga presentó varias novedades en su nómina titular, principalmente con la inclusión de Adriel Galeano, Juan Marcelín y Francisco Rodríguez, quienes pocas posibilidades habían tenido hasta aquí.

No obstante, más allá de las modificaciones implementadas por el entrenador búcaro, Alexis Márquez, la imagen futbolística de los 'Leopardos' no cambió demasiado, porque Chicó dominó con autoridad en el primer tiempo, a pesar de que no hizo valer esa superioridad en el resultado.

Romir Balanta, Sebastián Tamara y Wílmar Cruz generaron juego ofensivo del lado del conjunto 'ajedrezado', que mediante la posesión del esférico y con un bloque corto en sus líneas, controló el trámite durante los primeros 45 minutos.

El club 'amarillo', entre tanto, intentó hacerse fuerte con los cuatro defensores y los dos volantes de marca, respaldados por los extremos, Marcelín y Galeano, quienes estuvieron más preocupados por cortar que por crear.

Pero a pesar de la propuesta táctica, que dio prioridad a la defensa, porque pocas veces se aproximó por el área rival, el elenco santandereano fue vulnerable y, para su fortuna, el club boyacense falló en la definición.

El complemento

Para la segunda parte, de inicio, la tónica del encuentro no cambió, con un dueño de casa que siguió con el protagonismo y un visitante que esperó e intentó, con transiciones rápidas, sorprender, pero sin la suficiente claridad. De hecho, sus ataques fueron muy anunciados y no ocasionaban demasiado daño en la zaga adversaria.

Una vez más, Márquez movió el banco, con los ingresos de Jader Maza, Diego Chávez y Hadier Borja, entre otros.

Atlético Bucaramanga adelantó un poco su bloque y de esta manera le plantó mejor cara al contrincante, al punto que le generó un par de posibilidades, una muy clara en los pies de Chávez, que envió desviado el esférico después de la asistencia de Maza.

Al final, por la mejoría en el funcionamiento en el complemento del Atlético Bucaramanga, el empate 0-0 parece justo.