Atlético Bucaramanga buscará su primera victoria en la Liga Femenina.

El cuadro santandereano será local ante Atlético Huila, este miércoles en tarde, sobre las 3:15, en un duelo clave que hace parte de la quinta jornada de la competencia.

Bucaramanga llega a este duelo con un balance de dos derrotas y dos partidos aplazados, motivo suficiente para salir a buscar los tres puntos ante el conjunto de Neiva.

El choque se disputará en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, en Floridablanca, y será a puerta cerrada (sin acceso para los aficionados del equipo).

Necesitan ganar

Las derrotas ante Independiente Santa Fe y Llaneros obligan a Bucaramanga a salir a ganar ante Huila.

Mauro Silva, estratega de las ‘Leopardas’, aseguró que el aplazamiento de los juegos no ha sido tan “conveniente”, pero han aprovechado el tiempo para “mejorar cositas” y acumular más entrenamientos.

“Lastimosamente no hemos podido salir victoriosos. En el primer partido tuvimos fallas individuales claras no nos permitieron tener un mejor desempeño. En el segundo, si bien no fuimos superiores, sí manejamos el partido. Para esta semana y de aquí en adelante, hemos trabajado mucho en el tema de la defensa, corregir los errores, salir mejor con la pelota y adelante ser más efectivas”, explicó el técnico, quien espera sumar sus primeros tres puntos.

Volvieron a perder

Si por Bucaramanga ‘llueve’ en tema de resultados, en Real Santander ‘no escampa’.

El elenco ‘hormiguero’ cayó por 2-0, este lunes, en su visita a La Equidad.

En el partido, que se disputó en el estadio Metropolitano de Techo, Lidey Flores (15’) y Ana María Suta (83’) anotaron los goles de las ‘aseguradoras’.

Con este resultado, Real se mantiene en la casilla 15 de la Liga con 1 punto y con un balance de tres derrotas y un empate.