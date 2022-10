Atlético Bucaramanga gana y clasifica: las cuentas de la última fecha de la Liga

Tras la victoria de Independiente Medellín 2-1 sobre Millonarios, ahora serán seis cupos los que disputarán 11 equipos en el cierre de la fase de todos contra todos de la Liga Betplay-2.

Los únicos dos clasificados son Águilas y Medellín, el resto de los clubes con posibilidades deberán buscar ese cupo desde las 4:00 p.m. este domingo.

A Atlético Bucaramanga, séptimo con 30 puntos, un triunfo ante Pereira en la última fecha lo clasifica. Si empata podría entrar si se dan dos de estas cinco situaciones: Pasto pierde, Unión Magdalena gana pero no por más de 8 goles, Millonarios no gana, Nacional no gana y Junior tampoco triunfa. Si pierde queda eliminado.

Acá les dejamos las posibilidades de los otros equipos que están en la pelea:

Pasto (31 puntos)

Ocupa la tercera casilla, clasifica si gana o empata. Incluso perdiendo podría obtener el cupo si se le dan 3 de estas cinco situaciones: que Nacional no gane, que Junior no gane, que Millonarios tampoco, que América pierda pero no por más de cuatro goles y que haya ganador entre Santa Fe y Once Caldas.

Santa Fe (31 puntos)

Ganando está en los cuadrangulares con 34 puntos y empatando también (32). Si pierde necesita dos resultados de estos 4 posibles: Unión Magdalena gana pero solo por un gol, Millonarios no gana, Junior no triunfa o Nacional no gana.

América (30 puntos)

Si consigue la victoria clasifica y si empata también a no ser que haya una debacle de goles, como perder por tres anotaciones y que Junior gane por el mismo número de goles y que además todos los que están detrás ganen y lo superen en la tabla. Solo en ese escenario podría ser eliminado con el empate. Si pierde podría clasificar, pero tendría que hacerlo por un gol y que se le den 3 de estos 4 escenarios: que Once Caldas pierda, que Millonarios no gane, que Nacional tampoco y que Junior no triunfe.

Once Caldas (30 puntos)

Ganando se clasifica, empatando necesitaría un resultado de los siguientes: que Pasto pierda, que América caiga por menos de 9 anotaciones, que no haya ganador entre Bucaramanga y Pereira, que Millonarios no gane y que Junior tampoco. Si se cumple uno de esos resultados, clasifica con el empate. Si es derrotado por la mínima diferencia puede clasificar si se le dan cuatro de cinco variables: que Millonarios pierda, Equidad gane solo por una anotación, que haya ganador entre Bucaramanga y Pereira, que Junior no gane y Unión Magdalena tampoco.

Bucaramanga (30 puntos)

Un triunfo lo clasifica. Si empata podría entrar si se dan dos de estas cinco situaciones: Pasto pierde, Unión Magdalena gana pero no por más de 8 goles, Millonarios no gana, Nacional no gana y Junior tampoco triunfa. Si pierde queda eliminado.

Millonarios (29 puntos)

Si triunfa estará en los cuadrangulares. Incluso, empatando podría llegar, siempre y cuando se le den dos de los siguientes resultados: que América no pierda con Unión, que Nacional no gane y si pierde que no lo haga por seis goles y que Junior no gane. Si se le dan dos de esas tres variables clasifica. Si pierde queda eliminado.

Atlético Nacional (29 puntos)

solo le sirve ganarle a La Equidad, porque el empate lo dejaría dependiendo de muchos otros resultados. En caso de empate se le deben dar tres de las siguientes variables: que América no pierda y si pierde que lo haga goleado para superarlo por diferencia de gol; que Once Caldas o Millonarios pierdan y que Junior no gane. Si se cumplen tres de estas cuatro variables, el verde clasificará con el empate. La derrota lo elimina automáticamente.

Pereira (29 puntos)

Ganando asegura su cupo y empatando si se cumplen todas estos resultados: Millonarios pierde, Equidad le gana a Nacional solamente por un gol y Junior no gana. Si se dan esas posibilidades el empate le basta. Si pierde queda eliminado.

Junior (28 puntos)

Tiene que ganar por una buena diferencia de goles y necesita que se cumpla uno de estos resultados: que Pasto pierda, que América pierda, que Bucaramanga y Pereira empaten, que Millonarios no gane o que Nacional no gane. Si el club tiburón gana y se cumple uno de estos resultados va a clasificar. Si empata o pierde dice adiós.

Unión Magdalena (28 puntos)

Solo le sirve la victoria y que se cumplan dos de 4 resultados: que Once Caldas pierda, que Millonarios no gane, que Nacional no gane y que Junior no gane. El empate y la derrota lo eliminan.

La Equidad (27 puntos)

Requiere vencer a Nacional y que se le den 4 de los siguientes 5 resultados: que Once Caldas pierda por dos goles o que el conjunto asegurador gane por dos goles y que el Caldas pierda por uno, que haya ganador entre Bucaramanga y Pereira, que Millonarios pierda, que Junior no gane y que Unión Magdalena tampoco gane. El empate o la derrota lo dejan por fuera.