$!Atlético Bucaramanga hizo méritos, pero no goles

Una vez más el fútbol entrega la lección de que no se trata de merecimientos, sino de eficacia y efectividad.

Atlético Bucaramanga hacía el mejor partido de la temporada y seguramente de los últimos años, pero cuando tuvo a Nacional contra las cuerdas no logró noquearlo y a un grande no se le pueden dar esas ventajas, porque toma un segundo aire y no perdona.

Lea también. Embargan acciones de Llaneros, equipo del descenso acusado del supuesto amaño del partido con Unión

El cuadro ‘verdolaga’ sacó a relucir la jerarquía y con un gol de penalti de Dorlan Pabón se impuso 1-0 para afianzarse en el liderato del Grupo A de los cuadrangulares semifinales con ocho puntos, por encima de Millonarios (5), Junior (5) y Bucaramanga, que con tres se despide de la ilusión de disputar la final.

Bucaramanga, el dominador

Si hubo un equipo que mereció cerrar el primer tiempo con el marcador a favor, ese fue el Atlético Bucaramanga, que le plantó cara a la costosa nómina de Nacional y lo hizo lucir mal en un estadio Alfonso López que tuvo las tribunas llenas.

El cuadro ‘verdolaga’, al igual que en Medellín, donde el sábado pasado goleó 4-1 al ‘Leopardo’, insistió en jugar con un solo hombre de marca en el centro del campo y varios habilidosos, entre ellos Dorlan Pabón, Jarlan Barrera y Daniel Mantilla, pero la historia en la ‘Ciudad Bonita’ fue otra en los primeros 45 minutos.

Lea también. Los retos de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia

Porque en esta ocasión, la labor defensiva del club búcaro no presentó errores, con mucha intensidad a la hora de marca y, a la hora de pasar al ataque, los futbolistas ofensivos, encabezados por Sherman Cárdenas, fueron más criteriosos y precisos para asociarse.

Mientras los antioqueños lucían predecibles y sin sorpresa para pasar al campo rival, los santandereanos eran mucho más verticales y aprovechaban la rapidez por los costados de Johan Caballero y Kevin Pérez, y entre tanto Michel Acosta y Víctor Mejía sostenían el equilibrio en el bloque de contención.

Las mejores aproximaciones estuvieron del lado de Bucaramanga, al que seguramente le faltó más eficacia para hacer valer su dominio.

La jerarquía de Nacional

Para la segunda parte, Bucaramanga siguió con su dominio, mientras que Nacional no encontraba respuestas.

Cuando el aroma de gol era del elenco local, el estratega de los visitantes, Hernán Darío Herrera, movió su banco de emergentes e ingresó un volante de marca para respaldar el trabajo de Sebastián Gómez, quien estaba solo en esa posición.