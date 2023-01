Atlético Bucaramanga igualó ante Envigado en el estreno de la Liga BetPlay.

Aunque mereció mejor suerte porque generó las oportunidades de gol más claras, Atlético Bucaramanga empató 0-0 este martes en la noche ante Envigado, en la primera fecha de la Liga BetPlay I de 2023.

El cuadro ‘Leopardo’ mostró chispazos de buen desempeño, pero careció de autoridad para llevarse por delante a un adversario que mostró muy poco en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.

En medio de la incertidumbre de la afición, que en señal de protesta no asistió al estadio debido a que considera que el club búcaro no se reforzó como corresponde, en el terreno de juego el Atlético no despejó las dudas, porque aunque dominó la mayor parte del duelo las acciones, lució impreciso en la definición.

Gonzalo Lencina, por el lado del Bucaramanga, fue el hombre más activo en ataque; y por las huestes del club ‘naranja’ quien se llevó los méritos fue el cancerbero Felipe Parra.

En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga visita a Atlético Huila.

Así formaron los equipos

Atlético Bucaramanga

Cristopher Varela; Cristhian Subero, Francisco Meza, Nicolás Marotta, Cristian Flórez; Jork Becerra, Víctor Mejía, Javier Reina, Bayron Garcés; Jader Maza y Gonzalo Lencina.

Entrenador: Raúl Armando

Envigado

Felipe Parra; Gendry Cuervo, Carlos Ordóñez, Santiago Noreña, Andrés Rodallega; Felipe Jaramillo, Juanma Zapata, Edison López, Daniel Arcila; Henry Mosquera y Ivo Kestler.

Entrenador: Alberto Suárez