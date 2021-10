Atlético Bucaramanga le dio la espalda a los equipos de las divisiones menores

Siempre se ha dicho que las divisiones menores son la base sobre la que se edifican los grandes clubes de fútbol; sin embargo, esta política parece no importar en el Atlético Bucaramanga, que tomó la determinación de terminar su vínculo con los entrenadores y equipos de las denominadas fuerzas básicas.

Sorprendidos, como cuando llega un contraataque de un rival, así quedaron los entrenadores de las categorías sub 10 hasta la sub 17 del cuadro búcaro, cuando el club les informó que a partir del 1 de octubre no tendrían ningún nexo con la institución.

“El club informó que hasta el 30 de septiembre los entrenadores iban a estar directamente con ellos y hasta el 30 de noviembre tienen el aval para utilizar los colores y el escudo y terminar los torneos porque ya existen compromisos adquiridos”, indicó una fuente cercana a la institución, que pidió no publicar su nombre .

Y ante la situación, los ocho estrategas que hacían parte del equipo santandereano asumirán la responsabilidad de finalizar los torneos que están en marcha, pero para eso requieren de que los padres de familia asuman el salario y el préstamo de los escenarios para los entrenamientos.

“Ahora los padres de familia tomarán la decisión si desean terminar los torneos vistiendo los colores del club y ellos asumirían los salarios de los entrenadores. Los directores técnicos van a terminar los torneos, ahora el compromiso con los padres es que van a seguir igual, pero se les hace difícil y por eso pidieron que se hagan cargo de la mensualidad y del préstamo de las canchas”, sostuvo la fuente.

En las divisiones menores del Atlético existen 13 elencos entre la sub 10 y la sub 17 y alrededor de 330 jugadores, quienes para pasar a otro elenco, en la siguiente temporada, tendrían que pagar aproximadamente 250 mil pesos por la transferencia.

Los padres de familia se han mostrado inconformes con la determinación del club, que los afecta. “Es algo nefasto para los muchachos porque se corta el proceso. Es un golpe muy duro porque se corta un proceso para el Atlético Bucaramanga. Los muchachos no pueden seguir con la formación integral como jugadores. Ya no se puede el sueño de debutar con el Bucaramanga, será por otro lado. Nadie esperaba esta decisión”, dijo Hárold Niño, padre de familia de la categoría. sub 14.

La única categoría que seguirá ligada al club es la sub 20, que es orientada por Sergio Novoa.

Vanguardia se comunicó con el Atlético Bucaramanga, pero no recibió respuesta.