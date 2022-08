Atlético Bucaramanga, por el primer triunfo en calidad de visitante

Un duelo de necesitados protagonizarán Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, este sábado.

Y es que los resultados de ambos equipos no han sido los mejores, pues mientras Atlético Bucaramanga solo ha podido sumar siete puntos, y no ha ganado en condición de visitante en lo que va de la Liga BetPlay II, Nacional tiene nueve unidades y no ha tenido un buen inicio en la competencia.

El choque, que es válido por la novena jornada de la Liga, está programado para iniciar a las 8:00 de la noche.

Armando ‘El Piripi’ Osma, director técnico de Atlético Bucaramanga, afirmó durante la semana que no teme por su puesto y dejó claro que piensa llegar al “30 de noviembre” al frente del cargo.

Sin embargo, los ‘vientos’ de crisis están ‘soplando’ cada vez más fuerte y una derrota esta noche podría provocar más problemas para el entrenador.

Para evitar esto, ‘El Piripi’ no se va a guardar nada ante el cuadro antioqueño, que también está necesitado de puntos y con la obligación de ganar por ser local, contará con Juan Camilo Chaverra bajo los palos.

A la defensa regresaría Francisco Meza, luego de pagar su fecha de sanción tras ser expulsado ante Unión Magdalena, y estaría acompañado por Jéfferson Mena. En los laterales seguirían Cristian Subero y Cristian Blanco, como ya es costumbre.

Más adelante es fija la presencia de Víctor Mejía, jugador de la total confianza del timonel, quien estaría escoltado en marca por Ronaldo Tavera, quien regresa a una convocatoria tras su larga recuperación, y Diomar Díaz, otro futbolista que cuenta con la ‘bendición’ de Osma.

El enganche será el ‘hijo’ más querido por la afición santandereana: Sherman Cárdenas, de discreto rendimiento en lo que va de la Liga.

En el frente de ataque es fija la titularidad de Dayro Moreno y el otro atacante sería Gustavo Torres, jugador que sigue en deuda en materia ofensiva.