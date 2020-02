$!Atlético Bucaramanga prolonga la crisis en la Liga

El Atlético Bucaramanga hace todo para que lo goleen. Un equipo que otorga ventajas defensivas, que no es capaz de dar tres pases consecutivos, que no genera oportunidades de gol y que deambula por la Liga BetPlay haciendo méritos para meterse en líos con el descenso.

Ayer, ante Envigado, el cuadro ‘Leopardo’ ratificó que es el peor equipo del balompié colombiano. Otro 4-0 que evidencia problemas de forma, como de fondo.

Un plantel muy débil, con un entrenador que no es capaz de encontrar un planteamiento que, por lo menos, le permita plantarle cara a los rivales, unos directivos que cambian constantemente de parecer y que a estas alturas del certamen, cinco fechas, todavía no tienen la nómina completa y buscan los jugadores que marquen los goles que hace más de un año no aparecen.

Lea también. Constantes cambios en el Atlético Bucaramanga generan cero estabilidad

El cuadro naranja se encontró con la victoria ‘sin querer queriendo’, porque fue precisamente su adversario el que le ayudó para que marcara, con las constantes malas entregas, la falta de presión y las desatenciones defensivas.

Neider Moreno, Yadir Meneses, Jairo Palomino y Yeison Guzmán anotaron los tantos de los antioqueños, que hundieron al Atlético en el último lugar del campeonato, con apenas dos puntos de 15 posibles; un gol a favor y 11 en contra.

Radiografía: el momento búcaro

Desde la conformación de la nómina, se sabía que Atlético Bucaramanga difícilmente pelearía por los puestos de privilegio de la Liga BetPlay, pero tampoco se esperaba una respuesta tan floja de los jugadores y el cuerpo técnico, responsables del mal momento, al igual que los directivos.

Sin una idea clara

En cinco partidos dirigidos en esta temporada, el Atlético Bucaramanga que dirige ‘Willy’ Rodríguez aún no muestra argumentos tácticos: un equipo débil en defensa y que no genera volumen de ataque.

Jugadores en flojo rendimiento

Aunque en la pretemporada vendieron la imagen de ser un plantel de hombres y no de nombres, en la cancha han estado lejos de los objetivos que se plantearon. Ninguno de los jugadores empleados hasta ahora muestra presentaciones dignas y si el colectivo no funciona, las individualidades tampoco aparecen.

Directivos, en deuda

Los directivos apostaron por renovar en un alto porcentaje el plantel, pero a los mejores de la campaña pasada, entre ellos Sherman Cárdenas, los dejaron ir. Confeccionaron un plantel con jugadores jóvenes, rodeados por algunos veteranos que llegaron sin ritmo de otros equipos. A estas alturas, todavía no tienen el plantel completo y buscan delanteros.

Más de un año sin goles

Desde que se fue Michael Rangel en el 2018, Atlético Bucaramanga no ha contratado un delantero que llene la necesidad de gol. En las últimas temporadas, la ausencia de un definidor afectó considerablemente al cuadro ‘Leopardo’.

¿Y las divisiones menores?

En Atlético Bucaramanga apuesta por el préstamo de jugadores, muchos de ellos sin ritmo de competencia, pero no tiene un plan en la divisiones menores para crear un patrimonio con jugadores que aporten.