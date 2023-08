Atlético Bucaramanga recibe a Cali, con la necesidad de volver a ganar

“Si uno analiza los juegos anteriores, el equipo viene jugando bien. Venimos haciendo buenas presentaciones de visitante. El equipo no está decaído. Creo que por un partido que no hayamos generado las opciones que estamos acostumbrados, no podemos decir que el equipo está decaído”, dijo Francisco Rodríguez, volante del equipo santandereano, tras la derrota ante Once Caldas.

Ante esta situación, Márquez no se podrá guardar nada ante el elenco vallecaucano y por esa razón contará con lo mejor de su nómina para este encuentro.

James Aguirre seguirá bajo palos, tras sus buenas actuaciones en lo que va del semestre, en donde ha sido uno de los jugadores destacados.