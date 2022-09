Hoy Atlético Bucaramanga disputará un juego crucial en su aspiración a la clasificación de la Liga Betplay 2022-II. Los dirigidos por Armando Osma visitan el estadio del Deportivo Cali para enfrentarse a un ‘azucarero’ que vive una actualidad poco favorable.

Los dirigidos por Mayer Candelo son últimos en la tabla de posiciones y están prácticamente eliminados de la competencia actual.

Por su parte, el conjunto de la ‘Ciudad Bonita’ ganó su último compromiso como local ante Alianza Petrolera y necesita sumar de visitante, pues este semestre no ha podido alcanzar ninguna victoria fuera de casa.

Armando Osma aseguró que este compromiso no debe tomarse a la ligera, y a pesar de la actualidad del rival, “es un equipo que ya fue campeón de Colombia”.

Bucaramanga no podrá contar con Carlos Henao ni Cristian Subero, por una distensión de ligamento. Además, no está confirmada la presencia de Gustavo Torres, pues la semana pasada no pudo etrenar con normalidad por molestias físicas. Por su parte, Brayan Palacios presenta una lesión muscular grado uno del bíceps femoral, luego del encuentro ante Alianza Petrolera. Contra Deportivo Cali, el cuerpo técnico quiere apostar por un juego ofensivo.

Ante los ‘azucareros’, Atlético Bucaramanga formaría con un esquema 4-2-3-1, con Chaverra en el arco, David Gómez, Francisco Meza, Jéfferson Mena y Christian Blanco en la línea de defensa. Más adelante Víctor Mejía y Michel Acosta, y en la línea de volantes ofensivos Johan Caballero, Diomar Díaz y Sherman Cárdenas, con un único delantero, que sería Dayro Moreno.

Panorama ‘verdiblanco’

El técnico del cuadro verdiblanco, Mayer Candelo, restó importancia a las especulaciones que apuntan a que le dejaría el puesto a Jaime de la Pava, asegurando que, hasta ahora, sigue siendo el timonel del Deportivo Cali.

“Lo único que les puedo decir es que soy el entrenador del Deportivo Cali hoy. Lo que hablen afuera no es problema mío. Todos somos libres de expresar lo que queremos, de comunicar lo que siente y de expresar lo que cree. No puedo pelear contra la gente. Soy respetuoso de todos los comentarios que se digan. La realidad es otra”, dijo de manera contundente.

Para el compromiso de hoy, Cali no contará con Carlos Robles, Harold Santiago Mosquera ni Yony González,

los tres en departamento médico.