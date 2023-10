Atlético Nacional cambia de director técnico pero cae en los mismos errores.

Deportivo Pereira aprovechó un error de Atlético Nacional en una pelota parada y otro en un contragolpe para vencer 2-0 al elenco antioqueño y tomar ventaja en la semifinal de la Copa Betplay.

Nacional, en su segundo partido con Jhon Bodmer como director técnico, evidenció los mismos problemas que mostró con Paulo Autuori y William Amaral. Los jugadores jóvenes fueron imprecisos, sobre todo en defensa, y los errores más notorios los mostraron Edier Ocampo, que falló marcando, y Juan José Arias al que le costó adaptarse rápido al compromiso.

Lea también. Dura sanción a Jéfferson Mena, por su obscena acción que le costó la expulsión ante Boyacá Chicó

Precisamente, el primer gol matecaña llegó en una de las deficiencias que ha mostrado Nacional durante todo el año y no ha podido corregir: el balón parado. La anotación se produjo al minuto 11 cuando en un tiro de esquina Arias perdió la marca de Sebastián Quintero y después Aguirre, en un intento por corregir el error de su compañero, perdió en el salto para que Quintero festejara.

El técnico Bodmer no puso a Cristian Zapata, quien venía muy discutido tras su actuación en el clásico ante Medellín por Liga, pero esta vez Aguirre no tuvo la misma fineza y tampoco dio seguridad. Mientras atrás Nacional evidenciaba todos esos problemas, adelante no encontraba sociedades y dependía, como usualmente, de las individualidades.