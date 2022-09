$!Bernardo Redín habló del nuevo proceso de la Selección Colombia

Bernardo Redín es toda una institución a la hora de hablar de fútbol en Colombia.

Su talento como jugador maravilló a muchos en la década de los 80 y 90, pero ahora se dedica a formar jugadores en su escuela, a ser entrenador o asistente técnico, como en su última etapa en la Selección Colombia de Fútbol de Mayores, y a escuchar ofertas para su futuro.

Redín, de 59 años, es el mentor de Carlos Andrés Gómez, delantero de Millonarios y la gran figura del fútbol profesional colombiano, a quien muchos ya lo apodan el nuevo ‘Tino’ (en referencia a Faustino Asprilla).

El estratega habló con Vanguardia sobre su pupilo, su paso por la Tricolor, el Atlético Bucaramanga y lo que viene para su carrera.

P: ¿Cómo es Carlos Andrés Gómez, la nueva figura del fútbol colombiano?

Redín: Carlitos llegó en enero de 2018, tenía 15 años. Venían otros jugadores que eran de proyección, él llegó como un acompañante. Incluso un ‘profe’ nos dijo que era muy pequeño para tenerlo, pero yo le dije que quería ver su condición, así fuera chiquitico. A mí me impactó de entrada, estuvo alrededor de un año con nosotros. No pudimos continuar con él, porque la persona que lo tenía pedía una cantidad de cosas que no podíamos ofrecer.

Lea también. Video ¿Ganará por fin Bucaramanga de visitante o ‘revivirá’ al Cali? ¡Conéctese a Tribuna Deportiva!

P: ¿Qué características lo diferencian de otros jugadores en su misma posición?

R: Es un muchacho muy potente. Técnicamente es bien dotado, porque cuando llegó comenzamos a potenciar unas características que tenía y es la vocación que tiene para entrenar, el gusto y la pasión que tiene. Es un jugador que no tiene ‘techo’, porque cada día quiere aprender más y casi siempre ser el mejor.

P: ¿Cómo ve el aspecto mental y qué tan bien está rodeado Gómez, para llegar donde desea?

R: En esto del fútbol, y más que todo a los chicos, hay que ayudarlos mucho, ahí es donde las personas que lo rodean o lo rodeamos lo apoyen, lo aconsejen, lo entiendan, porque a veces queremos que un chico de 18 años piense y actúe como nosotros que tenemos tanta experiencia, que también nos hemos ‘estrellado’ en el camino y nos han pasado tantas cosas.