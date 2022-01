Atlético Bucaramanga no levanta cabeza luego de tres fechas en la Liga BetPlay I de 2022

Atlético Bucaramanga pasó de mostrar argumentos para pensar en un buen resultado de visitante en el primer tiempo, a derrumbarse anímicamente y futbolísticamente en el segundo periodo ante un América de Cali que fue más constante en su funcionamiento y que dominó a placer en el complemento.

Los momentos de buen fútbol en la temporada del club ‘Leopardo’ son escasos y no le alcanzan para someter, pero los malos instantes son largos y allí los rivales han sacado provecho.

Dos puntos sobre nueve posibles, con un gol a favor y cuatro en contra, evidencian la pobreza futbolística del equipo ‘amarillo’ en la Liga BetPlay I de 2022.

Momentos de buen juego

Entretenido primer tiempo entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, dos escuadras que asumieron una propuesta ofensiva.

El primero en tomar el control fue el elenco escarlata, que pretendía avasallar a un rival que se resguardó en su campo con mucho orden.

Después, el juego se hizo más abierto, con un equipo búcaro que adelantó las líneas, le peleó la posesión del balón a los dueños de casa y se aproximó con riesgo.

Con Sherman Cárdenas, Johan Caballero, Kevin Pérez y Sebastián Gularte, el club santandereano mostró argumentos para generar volumen de ataque, aunque careció de mayor profundidad y efectividad.

América, entre tanto, también provocó ocasiones de gol, especialmente al pasar rápido de defensa a ataque y cuando recuperó la pelota cerca del área rival.

No obstante, los escarlatas se vieron sorprendidos, al no lograr construir un fútbol más ofensivo y, por momentos, se mostraron ansiosos por no encontrar las vías para recuperar el balón.

Se perdió el libreto búcaro

Para la segunda parte, el Atlético de inicio confirmó sus planes de victoria, al generar una ocasión clara de gol en los pies de David Gómez.

Sin embargo, el cuadro ‘amarillo’ soltó las marcas en una serie de rebotes luego de un cobro de costado que finalizó con un zapatazo de Carlos Sierra, que terminó en el fondo de la red, sobre el minuto 51.

A partir de allí, al Atlético le costó asimilar el tanto en contra y perdió el control de balón, al mismo tiempo que dejó muchos espacios en la zaga para un América que aprovechó la velocidad de sus hombres.

Y en una acción de conjunto, donde no hubo reacción en la contención del Bucaramanga, apareció el segundo tanto de los ‘Diablos Rojos’, mediante Larry Angulo, a los 59 minutos.

Con el pasar del tiempo, Bucaramanga no consiguió levantar el rendimiento, lució inofensivo en ataque y con vulnerabilidad en la zaga.

Precisamente, esos errores una vez más fueron aprovechados por los ‘rojos’, que ampliaron 3-0 el marcador, gracias a otro potente remate de Carlos Sierra, a los 80 minutos.