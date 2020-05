Bundesliga y MLS, las referencias para el retorno del fútbol en Colombia

La experiencia de Bundesliga será crucial para el posible regreso del fútbol profesional colombiano. Así lo aseguró este viernes el propio presidente de la Nación, Iván Duque Márquez, en nuevo pronunciamiento del mandatario sobre el retorno del rentado en nuestro país.

En una entrevista concedida a ‘MIOriente’, de Antioquia, el presidente dio su punto de vista sobre la propuesta de la Dimayor para el regreso al fútbol a puerta cerrada: “hace aproximadamente dos o tres semanas me preguntaron y dije que no iba a especular y hablar de lo que no sé. Soy futbolero a morir, pero debo ser muy claro: acá tenemos que obrar conforme a lo que nos dice la medicina, los expertos. Le dije al ministro (de Salud) Fernando Ruiz, el deporte es importante pero el fútbol es de mucho contacto y cuando usted ve la movilidad en la cancha, el nivel de sudor, el jadeo, hace que las distancias de dos metros deberían ser de cuatro”.

Cabe recordar que la Liga BetPlay 2020 – I aún no tiene fecha de regreso, pero la Dimayor y el Ministerio del Deporte analizan diferentes panoramas para su reactivación.

“Evaluémoslo conforme a qué pasa en el mundo. Lo que va a ocurrir en la Bundesliga; es importante que ellos empiezan en pocas semanas, va a ser un referente. Hemos visto que en Italia estaban tomando decisiones para flexibilizar y dar apertura, pero aparecieron diez jugadores con coronavirus”, recalcó el mandatario.

Duque reveló que el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, viene adelantando reuniones con los dirigentes de los clubes para coordinar protocolos y conocer situaciones puntuales, ante un eventual regreso del fútbol colombiano.

Igualmente anotó que se adelantan contactos con otros sectores del deporte para también ir buscando su reanudación paulatina.

Lo que dice el Ministro

Mientras que Ernesto Lucena, Ministro del Deporte de nuestro país, habló del tema en ‘Blu Radio’, en donde señaló que: “jugar la Liga en una sede única es algo difícil”. El funcionario cree que el campeonato se podría desarrollar de forma rápida con un formato al estilo de la Major League Soccer de los Estados Unidos; es una propuesta que puso sobre la mesa.

“En una sola ciudad es difícil por toda la logística que hay que implementar. Estuvimos hablando con el Presidente (Iván Duque) y una de las opciones es hacerlo como en la MLS, con cuatro conferencias divididas en regiones, cada una en una sola ciudad, y de esos cuatro grupos terminaríamos en un octogonal, un torneo rápido. Pero esto es solo una idea del Ministerio del Deporte, la Dimayor es la que decide”, afirmó.