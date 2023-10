Carlos Antonio Vélez politizó el secuestro del padre de Luis Díaz.

“El fin de semana ha sido empañado por el sufrimiento de ‘Lucho’. Yo no soy amigo de Luis Díaz, pero, lo he visto crecer y no merece, ni él ni ningún ser humano, el tratamiento que le han dado los facinerosos, respaldados por una forma de gobierno”, dijo Vélez.

Lea también. Conmovedora historia: El papá de Luis Díaz, el principal soporte en su carrera deportiva

“Muchos dijeron que no se politice, pero vamos a politizar lo que le sucedió a ‘Lucho’; porque esto en un país con fuerzas armadas y policía empoderada, sin que se les faciliten las cosas a los delincuentes, no pasa. Pero en un país como el nuestro, que va en contravía a los derechos humanos, pasa lo que sucedió”, agregó el reconocido comunicador, que también se ha caracterizado por sus críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro.

También, Vélez indicó que “espero que ‘Lucho’ pueda jugar con la Selección, y desde aquí toda mi solidaridad y respeto”.