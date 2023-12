Carlos Bacca sueña con arrebatarle el récord de goles a Germán Ezequiel Cano

“Cuando tú no haces las cosas bien como en mi caso, que debo marcar goles y no lo hago, las críticas van a venir. Siempre lo he dicho, que ni los elogios me suben ni las críticas me hunden, yo solo confío en Dios y en mi trabajo”, mencionó hace algunos días el atacante al diario El Heraldo de Barranquilla.

Lo cierto es que al delantero solo le bastó la confianza que le brindó Arturo Reyes para volver a colocarse en el radar, ese que ahora registra de parte de Bacca, la suma de 103 goles con la camiseta 'rojiblanca', esa que miles de personas sueñan con ver en un estampa la tan anhelada décima estrella.

El recorrido de Carlos Bacca

Barranquilla F. C. fue la primera casa de Carlos Bacca, equipo en el que el artillero debutó en la temporada 2007 dejando un registro de 12 goles en 27 partidos disputados.