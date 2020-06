César Torres, técnico de Alianza, fue papá por tercera vez, en medio del interés del América

La felicidad no le cabe en el cuerpo a César Torres, director técnico de Alianza Petrolera, tras el nacimiento de su hija, Antonella, quien llegó al mundo en Cali, en donde actualmente se encuentra el estratega. “Es mi primera hija, yo ya tengo dos varones, mi primera hermosa mujer y aquí estoy disfrutando de ella en sus primeros días”, expresó Torres a esta redacción.

Pero la alegría del técnico es doble, pues además de su hija, en las últimas horas se conoció el interés del América de Cali en contar con sus servicios, tras la salida del técnico Alexandre Guimaraes.

El estratega reconoció que existen “acercamientos, más no han sido directos conmigo. No he hablado ni con el presidente (Mauricio Romero), ni con el máximo accionista (Tulio Gómez). Álex (Ríos, empresario), que es el que me ha ayudado siempre, ha hablado un par de veces”.

Con los ‘pies en la tierra’

Torres, que ha brillado en Alianza Petrolera y que ya había sonado para entrenar otros equipos, agregó que es “muy aterrizado, mi presente es Alianza, trabajo a diario y planificamos todo para Alianza. Pero dentro del proyecto y proceso profesional mío, uno se ilusiona con la posibilidad de dirigir los equipos de la ciudad donde nació, de Cali. Estamos viviendo el sueño de dirigir a nivel profesional, en primera división, porque lo hicimos mucho tiempo en segunda”.

Respecto a la posibilidad de ir a un equipo como el América, el vallecaucano aseguró que su sueño es “ser entrenador élite y para ir en ese camino pues hay que, seguramente, pasar por equipos grandes y si en este momento mi nombre está en carpeta para el América, pues es motivo de orgullo y quiere decir que hemos hecho algunas cosas bien”.

Son cercanos

Su relación con Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, con quien se conoce desde cuando entrenaba a Universitario de Popayán, en la segunda división. “Tenemos una buena relación desde que lo enfrentamos en la ‘B’, yo estaba en Universitario (de Popayán) y él en el América (como directivo), y siempre fuimos un ‘dolor de cabeza’ como rivales. Siempre ha hablado bien de nuestro trabajo, periódicamente hablamos de fútbol y compartimos vía telefónica”.

Se conocen tanto que, el estratega reveló que el año pasado, cuando “mucha gente en Barrancabermeja pedía mi cabeza (despido)”, Gómez llamó a Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, y le pidió que respaldara su trabajo.

“El presidente nos respaldó (Ferreira) y una de las llamadas que recibió fue de don Tulio diciéndole que tuviera paciencia, que nos aguantara, que él conocía nuestro trabajo, que éramos buenos entrenadores. Seguramente eso lo escuchó el presidente y nos aguantó, y logramos sacar el proyecto adelante y Alianza hoy goza de ‘buena salud’”, contó.