Chaverra sería titular, aún estando en microciclo de Selección Colombia

Atlético Bucaramanga se juega el todo por el todo en la recta final de la Liga BetPlay. En sus aspiraciones no solo está clasificar a los cuadrangulares semifinales, sino pasar luego de muchos años a una copa internacional.

Esta semana el equipo realizó jornadas de entrenamientos con la mira puesta en los, al menos, cuatro triunfos que tiene que alcanzar para lograr sus objetivos.

En las declaraciones a la prensa, el técnico del equipo nuevamente causó polémica tras afirmar que espera que Juan Camilo Chaverra sea titular en el compromiso del jueves ante Águilas. Vale la pena recordar que el arquero se encuentra llamado a un microciclo de preparación de la Selección Colombia de mayores, que inició el cuatro de octubre y terminará el seis del mismo mes, día en el que se juega el compromiso entre el ‘Equipo joven de Antioquia’ y el ‘Auriverde’.

“Yo no tengo qué pensar en qué otro arquero jugará porque yo espero que el titular sea Chaverra. Vamos a hacer que regrese antes de su concentración con la Selección. No hay problemas con él, el arquero no tiene problemas de desgaste por el viaje”, comentó ‘El Piripi’.

Frente al cuestionamiento del porqué no se le da la oportunidad a uno de los dos arqueros suplentes con los que cuenta el equipo, el timonel ‘Leopardo’ afirmó que “lo haría, pero me fusila la hinchada y la prensa”.

Diversas opiniones ha generado la decisión y las declaraciones de Armando Osma, en la hinchada del equipo. Algunos respaldan su decisión pues consideran que es un partido vital, en el que no se debe dejar nada al azar. Mientras que otros consideran que es una “falta de respeto” con los jugadores que usualmente se encuentran en la banca, y con el mismo Juan Camilo Chaverra por no dejarlo culminar su llamado a la ‘Tricolor’, una oportunidad que no se presenta para todos los jugadores.

Pocas bajas para el duelo

Dentro del departamento médico del equipo, actualmente solo se encuentran el juvenil Sebastián Cristancho y Diomar Díaz, quien en el último entrenamiento del club realizó el calentamiento a la par con sus compañeros, pero cuando se comenzaron a realizar trabajos en espacio reducido fue retirado para trabajar diferenciado con el balón.

“Diomar sufre lo que todos hemos sufrido cuando se nos rompe el ligamento cruzado; cuando recibimos un trauma directo no pega duro, o cuando trabamos un balón y nos hacen resentir, eso es lo que le pasa a él. Es una rodilla que se va desgastando”, mencionó ‘El Piripi’ respecto a la situación del jugador.

Frente a Águilas Doradas, Armando Osma afirmó que es un rival al que cuesta mucho hacerle goles, pues es muy organizado en defensa.

“Es el partido que estamos esperando para ‘cuadrar caja’. Es muy importante y sabemos que es un equipo que defensivamente es muy aplicado. Pero es el trabajo que tendremos que hacer en estos tres días. Tenemos que hacer trabajos específicos para buscar espacios y así marcar el gol que nos entregue la victoria y los tres puntos”, concluyó el técnico.