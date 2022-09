$!¿Cómo acabar con la violencia en el fútbol colombiano? | Análisis

Los hechos de violencia presentados en el Estadio Doce de Octubre de Tuluá, en donde los hinchas del Deportivo Cali invadieron el terreno de juego para agredir a los jugadores y cuerpo técnico del equipo ‘azucarero’, pusieron una vez más sobre la mesa el problema de las barras bravas, que se convierte en un auténtico cáncer en el balompié nacional.

Pero, ¿a qué se le atribuye esta situación y qué se puede realizar para solucionar los inconvenientes?

Gilberto Ramírez, dirigente deportivo de Santander y también con amplia trayectoria en la academia, explica que la violencia en el fútbol “es un problema social de raíces profundas y todo arranca porque no hemos entendido el fútbol como lo que es, un juego, una diversión para el aficionado, por el gusto de ver el fútbol, y lo hemos convertido en un objetivo de vida, donde el resultado del equipo es la única alegría y no hay nada más. Se han convertido en fanáticos, así que tenemos fanáticos y pocos aficionados. El aficionado le gusta, se pone contento o triste por un partido, pero no sale a agredir a nadie, porque entiende que el jugador es un ser humano que se equivoca”.