¿Cómo están las cuentas para entrar a los ocho luego de la clasificación de Alianza Petrolera?

Alianza Petrolera se transformó en el quinto equipo en asegurar su clasificación entre los ocho primeros de la Liga BetPlay I de 2023, luego de vencer en casa a Atlético Nacional, en la jornada 19.

De esta manera, el equipo ‘aliancista’ se instala entre los mejores de la Primera División por cuarta vez en su historia y ahora, contrario a las temporadas pasadas, pretende ser protagonista.

Lea también. Video: Alianza Petrolera clasificó ¿quiénes más entrarán a los ocho de la Liga?

“Estamos en un proceso, aún no tenemos los resultados definitivos, con clasificar no alcanza. Se vienen logrando objetivos, tenemos que ir a Pereira a seguir sumando, nos queda un año lleno de mucho trabajo y espero mucho más de este equipo. Hoy es alegría y felicidad pero esto no ha terminado”, dijo Hubert Bodhert, entrenador del cuadro ‘aurinegro’.

La denominada ‘Máquina Amarilla’ le sacó el jugo al proceso, porque conservó la base del plantel y el cuerpo técnico de temporadas pasadas, para conseguir el paso a la ‘fiesta de mitad de año’, algo que a principio de temporada parecía utópico, debido a sus problemas en el promedio del descenso.

Pero al que le va a dar le guardan y este Alianza Petrolera se apoyó en el orden táctico, las transiciones rápidas de defensa a ataque y la eficacia de local para inscribir su nombre en la siguiente ronda.

Las anteriores clasificaciones

Ahora buscará irrumpir con fuerza en los cuadrangulares, para lograr su mejor temporada en la máxima categoría.

En las anteriores clasificaciones, el cuadro ‘aurinegro’ pasó inadvertido en la instancia definitiva.

En el clausura 2015, bajo el mando de Óscar Upegui, perdió sus dos juegos de los cuartos de final contra Independiente Medellín.

Lea también. Repase la tabla de posiciones tras las fecha 19 de la Liga BetPlay

En el finalización 2019, una vez más la suerte le dio la espalda al entonces club orientado por César Torres, al ser colero del cuadrangular B, con apenas cinco puntos y siendo superado por América, Cali y Santa Fe.

En el segundo semestre de 2021 otra vez pasó sin pena ni gloria en el cuadrangular B, donde finalizó último con cuatro puntos, por detrás de Tolima, Millonarios y América.

Los clasificados

Luego de 19 jornadas, cinco escuadras ya tienen tiquete para la ‘fiesta de mitad de año’ del balompié nacional.

Además de Alianza, previamente habían ‘comprado boleto’ Águilas Doradas, Millonarios, Atlético Nacional y América.

Chicó, con 29 puntos y una buena diferencia de goles, también está con más de un pie en la siguiente fase.

Luego, Santa Fe, Medellín, Pasto, La Equidad, Junior y Tolima se disputarán este miércoles, en la última fecha de la primera fase, el ingreso a los ocho.

En Vanguardia repasamos las posibilidades de clasificación.

Las opciones para ingresar

Chicó: Con un empate a domicilio ante el Cali le alcanza para asegurar su paso, pero incluso con una derrota puede conservar su lugar entre los ocho, siempre y cuando Santa Fe, Medellín o Pasto no ganen por una amplia diferencia.

Santa Fe: Depende de sí mismo. Con una victoria en casa de Once Caldas se asegura entre los ocho, pero una igualdad o una derrota lo dejan en la cuerda floja y a la espera de lo que ocurra con varios de sus rivales directos, entre ellos Medellín, Pasto, La Equidad y Junior.

Medellín: Los tres resultados lo ponen a esperar de los demás, porque incluso ganando en casa contra Unión Magdalena, Pasto lo puede superar en la diferencia de goles.

Lea también. “De lo que trabajamos y planificamos no salió nada”: Alexis Márquez, entrenador de Atlético Bucaramanga

Pasto: Tiene que buscar una victoria de local contra Envigado, ojalá por un marcador holgado, para avanzar por la diferencia de goles. El empate lo pone a esperar varios resultados, como de Santa Fe, Medellín, Pasto y La Equidad.

La Equidad: Además de ganar contra Millonarios en El Campín, necesita que dos de sus adversarios que figuran por encima no ganen. Con el empate requiere de un auténtico milagro, con resultados adversos tanto de los clubes que están por encima, como Junior, que está por debajo.

Junior: Le toca golear a domicilio a Huila y, además, esperar que se presenten otros resultados más, entre ellos igualdades o derrotas de Santa Fe, Medellín y Pasto.

Tolima: Debe ganar por goleada y aguardar para que se establezcan otros cuatro resultados de sus contrincantes directos, que tiene que perder.