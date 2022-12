Con cartel amenazan a vicepresidente ejecutivo de Nacional

Una valla de tela puesta en el puente de la 4 Sur, lanzó una amenaza al actual vicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional, Benjamín Romero Amaya, quien llegó el pasado 1 de junio a la institución deportiva.

El telón dice: “Juegan con la hinchada jugamos con sus vidas”, y en la valla artesanal etiquetan así: @benjaminromeroamaya

Aunque hasta ahora ningún grupo de hinchas se ha atribuido el hecho, se cree que este tipo de mensajes intimidantes se dan por el descontento de la hinchada con los valores de los abonos para las entradas a los juegos de nacional para el próximo 2023, cuyos precios son considerados demasiado altos por los hinchas.

El plan de abonos incluye los diez partidos de Liga Betplay-1, los 3 de Copa Libertadores, la final de la Superliga y un obsequio: la denominada noche verdolaga (gala).

En el comunicado emitido por Nacional los precios para los abonados 2022-2, que cuentan con un descuento del 30%, oscilan desde los $448.000 para las tribunas populares sur y norte, hasta los $2.163.000 para platea. Entre tanto, para los abonados nuevos los valores están entre los $512.000 y $2.472.000, con una rebaja del 20% que ya están aplicadas en los valores anunciados.

Pablo Gómez, líder de la Academia Verde, dijo que el semestre anterior pagaron 650.000 pesos y hoy deberán pagar S1.350.000. “Me parece muy costoso, creo que no están pensando en la gente. Me han llamado las personas de la barra a quejarse y además las contrataciones no han sido las mejores. Hay gente que se abona con su esposo, esposa, hermano o hermana o hijos y les toca más duro”.

Tras el descontento, el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, expresó que todos los años se ha presentado la misma polémica, y aclaró que a diferencia de otros años hicieron un estudio juicioso para definir los precios del 2023.

“Los valores están analizados y hechos a conciencia acorde a la situación actual del mercado y el fútbol”.

El mensaje, que es una amenaza directa al ejecutivo verdolaga, fue puesto en la noche de este domingo en esta vía principal de Medellín.