Confirmado: Barranquilla será la casa de Atlético Nacional para enfrentar a Melgar en la Copa Libertadores

Finalmente, el partido de Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Melgar de Perú no se jugará este jueves en Medellín sino que se hará en el Metropolitano de Barranquilla.

Así lo confirmó este lunes el alcalde encargado de la ciudad, Óscar Hurtado, a los medios de comunicación, tras el final de la reunión del Comité de Seguridad y Convivencia que se desarrolló en la Alcaldía.

Según se conoció, la Conmebol le había solicitado a Atlético Nacional que definiera la localía entre el Metropolitano de Barranquilla y El Campín de Bogotá, y finalmente los directivos del verde se inclinaron por el escenario de La Arenosa, a partir de las 7:00 de la noche, aún está pendiente definir si se hará con público o no.

También admitió que las directivas habían tanteado la posibilidad de trasladar el partido fuera del país y una opción era Paraguay.

La decisión se tomó luego de los desmanes el pasado domingo dentro del escenario deportivo entre la barra Los del Sur en contra de Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El balance: 11 policías y 13 aficionados heridos, daños materiales, confusión y miedo en el escenario y en sus alrededores, por lo que el partido, por la fecha 14 de la Liga Betplay, entre Nacional y América de Cali, fue aplazado y aún no se ha definido el día y la hora para la realización del juego.

La barra acusó a Atlético Nacional de sabotear su presencia en Argentina por el partido de Libertadores contra Patronato disputado el pasado 5 de abril; y de pedirle a la Alcaldía sanciones en su contra.

Este lunes, el alcalde Daniel Quintero se dirigió fuertemente hacia el presidente del verde, Mauricio Navarro, a quien le advirtió lo siguiente.

“Si el presidente de Atlético Nacional cree que me va a poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”, escribió en su cuenta en Twitter.

Óscar de Jesús Hurtado, alcalde (e), sostuvo que el Comité de Seguridad y Convivencia del Fútbol se volverá a reunir este martes, a partir de las 10:00 a.m., para continuar con el diálogo y trabajando con el objetivo de que los representantes de la barra y los directivos del cuadro verde cooperen para que el fútbol se pueda volver a vivir en paz en la ciudad.

Hurtado señaló que debido a los daños que se presentaron en el escenario no se puede usar el estadio hasta que no se hagan los arreglos, pues en la tribuna Sur se vio afectado todo el sistema de atención de incendios, y 17 cámaras de seguridad. “Esos temas los estamos tratando con el Inder, con el Draged y los directivos de Nacional, para que se activen las pólizas de garantías y efectuar los arreglos correspondientes y así la tribuna pueda volver a ser dada al servicio”.

El alcalde encargado mencionó que aún no se han definido las sanciones que se puedan presentar para la plaza por los disturbios.

“Hubo un diálogo entre las partes, pero es una decisión que tenemos que tomar entre todos. Los barristas nos tienen que ayudar a mantener la paz, los representantes del club tienen que ayudar para ese mismo propósito y la administración municipal dará todas las garantías. El domingo tratamos de hacer todo lo que estaba a nuestro alcance, pero no se pudo jugar”, agregó Hurtado.

De igual manera afirmó que “la solución no es solo definir si se presta o no el estadio, sino que se garantice la seguridad y el buen comportamiento dentro y fuera del escenario”.