Conozca la conmovedora historia de Miguel Ángel, hincha de Millonarios que fue nominado a Fan del año por la Fifa

La memoria de Miguel Ángel sigue intacta entre quienes lo acompañaron en vida, también entre los seguidores de Millonarios, el club del que era hincha, y ahora de todo el mundo, luego de que su nombre apareciera este jueves entre los nominados en la categoría Fan del año de los premios The Best de la Fifa.

Juan Pablo Vargas, figura de ese partido, contó en rueda de prensa lo emotivo que fue compartir con Miguel Ángel en el camerino: “Fue un momento duro en el camerino. Fue difícil ver a una persona así, pero le da a uno muchos ánimos de enfrentar el día a día porque a veces uno se queja por pequeñeces y se echa a llorar y eso nos dejó un mensaje grande”.

Y agregó: “Maca (Macalister Silva) nos dijo al salir: ‘juguemos este partido por él, si nos va a dejar que se vaya feliz’. Nos quejamos por pequeñeces”.

Un día después de cumplir su sueño de hincha, el 11 de mayo, Miguel Ángel recibió la eutanasia, un procedimiento al que accedió tras padecer una enfermedad terminal que no le permitía tener una buena calidad de vida.

Meses después, por esos azares del destino, su equipo salió campeón, pero él ya no estaba para celebrarlo. Lo celebró en otro plano, y ahora, le toca a su familia, a los jugadores e hinchas honrar su memoria tras lograr que su emotiva historia tocara las fibras de la Fifa para nominarlo en los The Best.