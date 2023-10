¿Continuará Hubert Bodhert en Santa Fe? El equipo capitalino fue goleado en la Liga BetPlay

“Queda una semana larga donde hay espacio y tiempo para poder trabajar y tomar medidas desde el entrenamiento. Es un equipo que viene de un partido complejo en una cancha pesada. Ahora hay que tener tranquilidad, que la gente descanse y puedan vivir este duelo que no es fácil para nosotros. Hay que mirar que hacer, pero todo es con trabajo y este equipo trabaja. Siempre confío en mi proyecto y he sido valiente ante cualquier situación, tengo fe que estos muchachos van a levantar y a buscar lo que nos merecemos que es la clasificación”, mencionó el entrenador.

“La reflexión es que hay que tomarnos el tiempo para hacerlo. Estamos dolidos por el resultado y quizá no se verá nada bien porque el resultado no es el mejor. Pero estamos tranquilos y vamos a hacer lo que se tenga que hacer”, apuntó acerca de la derrota ante Águilas Doradas.

Actualmente, Independiente Santa Fe ocupa la sexta casilla de la clasificación con 23 puntos.

De igual forma, Hubert Bodhert fue claro frente a su relación con la hinchada de Independiente Santa Fe, a quienes les pidió disculpas por la presentación del equipo.

“Lo único que puedo es agradecer porque fue una hinchada que me recibió bien. De ellos no tengo reproches, me enfoco en mi juego y responsabilidad. Asumo y cuando no se gana siempre hay un señalamiento. Con la hinchada, mis respetos y admiración siempre. Presentarles disculpas por la presentación dolorosa, tener claro que hay un buen grupo que ha tenido altas y bajas. Mi invitación es que la hinchada arrope este grupo y lo respalde a muerte”, concluyó.