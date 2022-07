"Contratar en Colombia es complicado": Armando 'El Piripi' Osma.

El entrenador de Atlético Bucaramanga, Armando 'El Piripi' Osma, se refirió en rueda de prensa a varios temas, entre ellos, las dificultades para reforzar el equipo de cara al segundo semestre, la llegada de José Adolfo 'El Trencito' Valencia', de la confianza en el equipo que tiene y de la junta directiva del club, que la conforman tres personas.

El cuadro 'Leopardo' ha oficializado la llegada de dos jugadores, el derantero Gustavo Torres y el central Brayan Palacios, pero varios opciones se cayeron en el camino y por eso el deseo del DT de tener al grupo completo antes de iniciar la pretemporada no se logró.

Lea también. Brayan Palacios se une a las filas del Atlético Bucaramanga

"La verdad contratar es difícil en Colombia, es muy complicado. Estuve 10 días buscando jugadores, arreglaba con unos y no podían venir al otro día. Para conseguir jugadores hay que mirar el modelo de juego, la idea que tenemos, dentro de las variantes que hicimos salieron jugadores y esperamos que los que lleguen sean mejores", indicó Osma.

El director técnico santandereano dejó claro que "la mayoría de jugadores que vimos son de muy malos números, es la realidad del fútbol colombiano, muy malos números y en el exterior... peor; tenemos que acercar al jugador que sea más efectivo y el fútbol colombiano nos demostró que los jugadores de 36 años fueron los goleadores".

Lea también. ¿Y los refuerzos del Atlético Bucaramanga?

Frente al arribo de José Adolfo 'El Trencito' Valencia, que al parecer tiene todo acordado con la institución, 'El Piripi' también reconoció que él no tuvo que ver. "Me acaban de informar que está bajo el pedido del propietario del club, que quiere tener a Valencia. Yo lo conozco, lo he visto jugar y sea quien sea el jugador que venga acá yo lo tendré que entrenar", indicó el timonel quien recordó a la prensa de la 'Ciudad Bonita' que "ustedes no querían a Dayro y es el goleador, así es la vida".

Y agregó "tenemos que mirarlo, yo cuando llegué a Bucaramanga me dijeron que acá habían tres personas, el propietario, el presidente y el entrenador, esa es la junta directiva de nosotros y bajo mi perfil siempre sé que tipo de estructura tiene el club. El presidente del Delfín (donde jugó Valencia) me dijo que le había encantado el jugador, pero tenía por delante los dos centro delanteros de la selección ecuatoriana y tuvo pocas oportunidades y a mí me corresponde exigirle, que demuestre su capacidad y ponga de parte de él".

Lea también. Aplazados los primeros dos juegos de local del Atlético Bucaramanga

'El Profe' Osma también invitó a los periodistas a que sean más optimistas y dejen a un lado la preocupación, principalmente porque no llegan los refuerzos suficientes. "Quiero que se quiten de sus mentes la palabra me preocupa, eso es ser negativo y pesimista; yo no estoy preocupado, estoy esperando que inicie el torneo porque tengo equipo".

El cuadro 'amarillo' disputará su primer partido en la Liga BetPlay II de 2022 ante Millonarios, el 12 de julio, por la segunda fecha del certamen, teniendo en cuenta que sus dos primeros juegos de local, contra Águilas Doradas y América, fueron aplazados debido a los arreglos en el estadio Alfonso López para la Copa América Femenina.