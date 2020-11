Crece la inestabilidad en el Atlético Bucaramanga

La falta de estabilidad en el Atlético Bucaramanga salta a relucir constantemente y mientras tanto el club deambula tanto en lo deportivo, como en lo administrativo.

Hacer cambios en el plantel de jugadores, en el cuerpo técnico y en los directivos es como cambiar de camisa y así es imposible consolidar un proyecto que le permita al club ser protagonista.

En menos de 15 días, el cuadro búcaro nombró como vicepresidente a Jaime Elías Quintero, también cambió de presidente con la designación de Alonso Lizarazo, quien reemplazó a Óscar Upegui, que pasó al cargo de gerente deportivo, tras la renuncia de Gustavo Daza.

Ahora, el Atlético no tiene presidente debido a que Lizarazo, mediante un comunicado, informó que “ante las modificaciones de lo acordado inicialmente con la Junta Directiva del club Atlético Bucaramanga, que cambió las condiciones del arreglo previo, y por considerarme un hombre de palabra, que no negocia sus principios y valores, no asumiré el cargo de presidente de la institución”.

Lizarazo fue anunciado como presidente el 9 de noviembre y a los nueve días finalizó su historia en el club, algo similar a lo ocurrido con Luis Gabriel Rey, quien asumió el 5 de junio de 2018 el cargo de asesor deportivo y 31 días después decidió dar un paso al costado.

Por el conjunto ‘Leopardo’, desde que volvió a la A en 2016, han desfilado una extensa lista de directivos, ya sea bajo el nombre de gerente, mánager, presidente o asesor, pero tuvieron muchos problemas para realizar su plan de trabajo.

Héctor Cárdenas, Héctor García, Enrique Delgado, Carlos Sánchez, Luis Gabriel Rey, Fabián Duarte, Eduardo Villamizar, Hernando Flórez, John Castro, Óscar Álvarez, Nelson Sandoval, José Manuel Rodríguez, Ricardo Pérez, Gustavo Daza y Óscar Upegui son algunos de los personajes que han pasado por el Atlético en los últimos cinco años.

Varios de ellos, reconocieron que no tuvieron la autonomía para afianzar un proyecto.