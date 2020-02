“Cúcuta es una porquería de plaza”: el polémico audio de Cadena, presidente del club

Tras el anuncio de José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, de llevarse al club de la ciudad, se conoció un polémico audio en el que afirma que Cúcuta es una “porquería de plaza” y lo que se merece es un “equipo Sub 20”.

Las declaraciones de Cadena hacen referencia a la hinchada y a su falta de apoyo en ir al estadio, a pesar de las promociones en las boletas de los partidos.

“Yo no vuelvo a hacer más promociones de 3x1, se han vendido 11 millones de pesos, eso es una porquería de plaza la verdad. Lo que tengo que armar es un equipo Sub 20, bien barato. A ellos (los hinchas) tampoco les interesa el club, no les interesa nada, entonces tampoco me va interesar lo que ellos piensen. No vuelvo a hacer una promoción de esa mierda”.

Además, luego de la audiencia por incumplimiento del Cúcuta Deportivo ante la Supersociedades que se llevó a cabo en Bogotá, José Augusto Cadena, en declaraciones para el Gran Combo del Deporte de Caracol Radio, aseguró que, por ahora, el equipo no seguirá jugando en Cúcuta.

Precisó que le solicitará al presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, aplazar el clásico contra el Bucaramanga, programado para este domingo a las 6:10 en el estadio Gneral Santander, mientras busca una sede alterna.

Refiriéndose al alcalde, Jairo Yáñez, dijo que su interés es quedarse con el equipo. “Quitar a sus propietarios del derecho que tienen sobre él, presionarnos a nosotros a una venta y nosotros no vamos a caer en eso”, afirmó Cadena.

Lo negó todo

Sin embargo, tras la difusión de los audios en la redes sociales, Cadena emitió un comunicado a través de las cuentas oficiales del Cúcuta en redes donde niega que los audios sean de su autoría.

“El audio se trata de un montaje donde mi identidad es suplantada para terminar de destruir esta administración. Probablemente sería una estrategia de las personas que quieren desestabilizar la administración del club y desean hacer un daño a la ciudad”, señaló la misiva.