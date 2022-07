Dayro Moreno celebra sus 300 goles como profesional

Atlético Bucaramanga prepara su primer partido en calidad de local en la Liga BetPlay II de 2022 ante Tolima, en un compromiso donde además de buscar la victoria le rendirá un homenaje al delantero Dayro Moreno, quien llegó a 300 goles como profesional.

El cuadro ‘Leopardo’, que suma un punto de seis posibles, luego de empatar contra Millonarios y caer ante Alianza Petrolera, ambos juegos de visitante, se verá las caras el próximo lunes a las 6:00 p.m. contra los ‘pijaos’, con la consigna de hacer respetar la casa.

Lea también. Alianza Petrolera se quedó con el clásico santandereano ante Atlético Bucaramanga

Dayro Moreno, el goleador de la pasada temporada con 13 tantos, ya se estrenó es esta campaña, contra el club ‘aliancista’ y recordó los motivos que lo llevaron a seguir con el Atlético, a pesar de que recibió varias ofertas de otros elencos.

“Tomé la decisión de quedarme en Bucaramanga porque yo soy una persona muy seria, que le entregué la palabra a la hinchada, a la junta directiva y a los compañeros, que independientemente de la propuesta que me saliera, me iba a quedar acá seis meses porque quiero hacer cosas grandes en Bucaramanga y desde que llegué aquí me hicieron sentir como en casa y estoy muy contento”, dijo el siete veces goleador de la Liga en rueda de prensa.

Lea también. Cuando Linda Caicedo, estrella de la Selección Colombia, jugó por Santander

Dayro, además, reconoció que el objetivo del equipo es disputar un torneo internacional y habló de su intención de seguir en el club ‘amarillo’. “Queremos jugar un torneo internacional y pelear el título, estamos hablando con los dueños para seguir el año siguiente y en estos momentos estoy muy contento de llegar a la cifra de los 300 goles, es un orgullo muy grande y qué lindo celebrarlo con la afición de Bucaramanga que me ha ayudado mucho”.

De cara al cotejo ante Tolima, uno de los mejores clubes de la actualidad y finalista de los tres últimos torneos, el Bucaramanga deberá ajustar el aspecto defensivo, que tantos dolores de cabeza le generó contra Alianza, así como deberá mejorar en la posesión del balón.