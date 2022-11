De no creer: Eliminan a equipo Sub-17 de Atlético Bucaramanga por la falta de pago del club

El grupo de jugadores y el cuerpo técnico se vieron seriamente afectados, al ver como el sueño de disputar el título se les escapó y no precisamente en el terreno de juego.

La no cancelación de una deuda de Atlético Bucaramanga con la Liga Santandereana de Fútbol provocó que la categoría Sub-17 del equipo 'Leopardo' no pudiera jugar el encuentro de los cuartos de final de los Torneos Municipales ante Real Caracolí.

Los directivos del Atlético no hicieron la gestión y los damnificados fueron los jugadores.

"El Bucaramanga le debe a la Liga algo así como ocho millones de pesos; desde hace varios meses veníamos trabajando con todos los clubes para que se pusieran al día o llegar a un acuerdo de pago. Se incrementó la información a los clubes que tenían que tener el paz y salvo o cumplir un acuerdo de pago para poder jugar y Bucaramanga no lo hizo", dijo Eduardo Villamizar Mutis, secretario general de la Liga Santandereana de Fútbol.

¿Qué dice el Bucaramanga?

Por parte del cuadro búcaro, el presidente Jaime Elías Quintero reconoció que "no alcanzamos a pagar, por cuanto en el transcurso de la semana ingresó una demanda de parafiscales, que no se pagaron en la administración de José Augusto Cadena y estamos asumiendo esa responsabilidad. Ya me reuní y el martes empezamos ha hacer las acciones para levantar el embargo".

Frente a la eliminación de la Sub-17 y la deuda con la Liga, el directivo sostuvo que "ya hablamos con la Liga para que una vez levantemos el embargo, le cancelaremos. Se nos salió de las manos, la parte operativa del club la tengo congelada, no puedo hacer pagos ni nada porque está embargada. Lamentamos lo de anoche con el equipo Sub-17, esperamos que no vuelva a suceder, porque son secuelas de la administración del señor Cadena".

Atlético Bucaramanga participó en cuatro categorías de los Campeonatos Municipales de la Liga Santandereana de Fútbol: sub 13, sub 15, sub 17 y ascenso.