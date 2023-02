¿De regreso al fútbol colombiano? Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un equipo local.

Mucho tiempo ha pasado desde la temprana salida del técnico Juan Carlos Osorio del América de Cali por bajo rendimiento, en la temporada pasada.



Si bien hubo un rumor hace unos dos meses que acercaban al técnico santarrosano con la Selección de México, como un posible regreso luego de su gestión hace cuatro años, hoy parece que el futuro del estratega estaría de nuevo en Colombia.



Según el periodista Francisco 'Pacho' Vélez: “Osorio está dando vueltas. Así es, alístense porque regresa el gran Juan Carlos Osorio. Va a regresar. No les digo a dónde, pero regresará a dirigir dentro de muy poco tiempo”.



Sin embargo, todavía no hay clubes en Colombia que se encuentren en la búsqueda de entrenador, aunque después de tres fechas es claro que hay algunos equipos que podrían entrar en poco tiempo en esa idea de cambiar técnico.



Casos como el del Once Caldas con el técnico Diego Corredor, que lamentablemente recibió amenazas en su contra por el bajo rendimiento del albo de Manizales; o Atlético Nacional, que todo indica que el proceso Autuori no continuaría por presión de los hicnhas y lo mal que juega el equipo.



Cabe recordar que la última experiencia de Juan Carlos Osorio en Colombia no fue la mejor. En América de Cali, su último club, dirigió 49 partidos entre Liga, Copa y Suramericana, ganó 15 partidos, empató en 11 juegos y perdió 23 compromisos, obteniendo un rendimiento del 38.9%.